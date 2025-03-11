Классические подходы к кадровому отбору, которыми компании пользовались в стабильные и предсказуемые времена, не работают в условиях войны. Поэтому бизнесу приходится быть креативным - постоянно искать новые инструменты и совершенствовать существующие. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук на встрече HRD Club Ukraine.

По ее словам, Метинвест до большой войны имел очередь из желающих работать на предприятиях компании. Сейчас, из-за миграции украинцев в более безопасные регионы Украины, выезда значительного количества граждан за границу и мобилизации, компания сталкивается с острой нехваткой персонала. Вакантными остаются около 3,7 тысячи позиций, поэтому Метинвесту пришлось пересмотреть подходы к подбору и обучению персонала, а также изменить ряд внутренних процедур, которые обеспечивают эти процессы.

"Ситуация кардинально изменилась. Мы не просто не можем позволить себе конкурс - мы готовы брать большинство желающих работать. Такая же ситуация с обучением: мы понимаем, что на наших предприятиях важнее сосредоточиться на критически необходимых в нынешних условиях навыках, таких как оказание первой медицинской помощи, чем на обучении эффективным презентациям", - говорит Петрук.

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В связи с этими изменениями Метинвесту пришлось пересмотреть учебные программы, скорректировать работу тренеров и сократить сроки обучения.

"Если раньше специалиста на должность подручного сталевара мы обучали шесть месяцев, то сейчас должны обучить за два. Нам приходится пересматривать все программы, и переучивать инструкторов в соответствии с новыми требованиями. Пересматриваем и содержание обучения, чтобы оно не было общим, а охватывало только самые необходимые навыки для конкретной должности. Завершив такую программу, человек сможет быстро приступить к работе и работать самостоятельно", - пояснила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста.

Напомним, ранее Метинвест Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании Метинвест Политехника. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году, и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.