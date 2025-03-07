Можем потерять стратегические оборонные отрасли: ФМУ призвала Украину добиться отсрочки введения европейского эконалога

Внедрение CBAM это серьезный вызов для украинской металлургии, которая является стратегической для украинской обороны, и сейчас переживает непростые времена. Из-за войны многие предприятия уже остановили или существенно сократили производство, и необходимость платить дополнительную экологическую пошлину заставит эти предприятия просто остановиться. Поэтому Украина должна активно работать с ЕС для отсрочки этого налога для нашей промышленности, говорит глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

"Украинская металлургия переживает очень сложные времена. Логистические маршруты разрушены, а выход на новые рынки затруднен. И здесь появляется еще один барьер - углеродный налог, который в 2026 году придется платить за каждую тонну экспортированной продукции в ЕС. Это означает, что украинская сталь и чугун подорожают, а значит - станут менее конкурентоспособными по сравнению с европейскими и даже китайскими производителями", - пояснил эксперт.

В то же время он подчеркнул: чтобы соответствовать новым требованиям ЕС, нужно вкладывать миллиарды в "зеленые" технологии, но украинская промышленность в условиях войны не может привлечь эти средства.

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"Если ничего не делать, CBAM может привести к падению экспорта, потере рабочих мест и еще большему упадку целой отрасли, которая когда-то была экономическим локомотивом страны. Поэтому должны добиваться от ЕС временных послаблений. Дипломаты, чиновники, бизнес-ассоциации должны активно вести диалог с Брюсселем, объясняя, что без поддержки Европы наша промышленность просто не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Беленький.

Также Украина должна работать над привлечением европейских финансовых механизмов для экологической модернизации наших предприятий, убежден он - ведь в ЕС существуют фонды, которые поддерживают декарбонизацию промышленности, и Украина должна бороться за доступ к ним.

"Мы должны апеллировать к стратегическому значению украинской металлургии. Сегодня наша сталь - это не только экономика, но и оборона. Украинский металл используют в производстве военной техники и боеприпасов как у нас, так и за рубежом. И если сейчас мы потеряем эту отрасль, то восстановить ее будет гораздо сложнее. Европа должна это понимать", - резюмировал эксперт.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.