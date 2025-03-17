В течение прошлого года мобильные операторы подключили более 800 населенных пунктов к 4G-связи.

В 2025 году покрытие мобильной связи и интернета в Украине составляет около 98%, не учитывая временно оккупированные территории. С ними покрытие составляет почти 91%. Также за последний год выросла скорость мобильного интернета. Об этом в комментарии УНИАН рассказал советник министра цифровой трансформации Украины по вопросам электронных коммуникаций Денис Поздняков.

"В 2025 год покрытие мобильной связи и интернета составляет 97,9% (без ТОТ, с ТОТ - 90,9%), а скорость интернета - 31,23 Мбит/с, в 2023 было - 23,13 Мбит/с. Наличие и качество связи обеспечивается благодаря питанию базовых станций мобильных операторов генераторами и аккумуляторами. Операторы закупили более 500 тысяч аккумуляторов и генераторов для поддержания устойчивости сетей", - сказал он.

По его данным, мобильные операторы за 2024 год построили 3400 базовых станций мобильной связи и обеспечили 4G-связью 809 населенных пунктов в Украине.

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Поздняков отметил, что некорректно сравнивать Украину с другими европейскими странами по качеству мобильного покрытия из-за полномасштабной войны.

"Нашу энерго- и телеком-инфраструктуру постоянно обстреливают россияне. Украинские операторы инвестируют в поддержку устойчивости сетей, восстановление и строительство новых. Европейские операторы имеют другие приоритеты и, в частности, изучают наш опыт в обеспечении устойчивости сетей, прогнозировании рисков и их преодолении", - отметил Поздняков.

При этом, по его убеждению, несмотря на данные о том, что финансовая нагрузка на украинских абонентов выше по сравнению с европейцами из-за более низкого уровня доходов, стоимость мобильной связи в Украине является приемлемой.

"Средний доход от абонента ARPU (Average revenue per user - с англ.: средний доход на одного пользователя, - УНИАН) для крупнейшего мобильного оператора страны в 2024 году составлял примерно 112 гривен в месяц. Это свидетельствует об относительно низкой финансовой нагрузке на потребителей в сфере мобильной связи", - рассказал Поздняков.

"Мертвые зоны" связи

По словам советника главы Минцифры, в любой стране есть "белые пятна", в которых отсутствует покрытие мобильной связью. В Украине также до сих пор есть места, где существует до сих пор плохая или вообще отсутствует связь.

Среди основных причин в Минцифры отмечают российские обстрелы, которые разрушают энергетическую инфраструктуру, из-за чего страдает и мобильная связь.

Также влияет внутренняя миграция населения. Из-за войны и обстрелов люди покидают населенные пункты. Соответственно, чтобы эффективно использовать ресурсы, операторы строят новые башни там, где есть больше людей.

"Одним из препятствий также является то, что мобильные операторы в Украине не имеют возможности строить базовые станции за кредитные средства, как это происходит, например, в большинстве стран ЕС. В Украине они строят инфраструктуру за средства от прибыли, что замедляет процесс увеличения покрытия", - отметил Поздняков.

По его словам, на покрытие мобильной связи также влияют географические особенности и рельеф местности. Сложный рельеф (горы, леса, болота) может мешать передаче сигнала. Кроме того, усложняют экономическую целесообразность строительства базовых станций и разбросанные населенные пункты в сельских районах.

Он также отметил "радиофобию" граждан, которые из-за страха препятствуют строительству базовых станций мобильной связи.

Мобильная связь в Украине: последние новости

В конце 2024-го и начале 2025 года в Украине резко выросла стоимость коммуникационных услуг. Первым решился поднять цены на мобильные услуги крупнейший мобильный оператор "Киевстар". Компания заявила об увеличении тарифов в декабре 2024 года. Следующим повысил стоимость некоторых тарифных планов оператор Vodafone. Вместе с этим изменились и условия в некоторых пакетах услуг. В частности увеличился объем интернета. Позже также увеличил стоимость тарифов третий по количеству абонентов в Украине оператор мобильной связи lifecell.

В Украине мобильная связь одна из самых дешевых в Европе, но относительно доходов цифры выглядят иначе. По данным Международного союза электросвязи, соотношение стоимости мобильного интернета к валовому национальному доходу на душу населения составляет 1,36 - это один из самых высоких показателей в Европе после Албании.

Эксперт в вопросах коммуникаций Александр Глущенко сообщал, что за последний год в некоторых тарифных планах цены выросли в два, а то и три раза. При этом он считает, что мобильные операторы вряд ли и в дальнейшем будут существенно повышать цены.

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