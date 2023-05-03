В результате боевых действий 38% компаний понесли непосредственные потери, а 21% имеют активы, оставшиеся на оккупированных территориях.

У 83% компаний есть мобилизованы в ряды ВСУ сотрудники, при этом у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опрос "Бизнес во время войны" Европейской Бизнес Ассоциации среди своих членских компаний. При этом отмечается, что критическими специалистами являются инженеры, ИТ-специалисты, электрики, механики, машинисты, водители.

"Сейчас в рядах Вооруженных сил защищают Украину сотрудники 83% компаний, среди которых в 51% мобилизовано до 10% от военнообязанных работников, в 25% – 10-20%, в 5% – 20-40%. При этом у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты, в частности инженеры, ИТ-специалисты, электрики, механики, машинисты, водители", - говорится в сообщении.

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В результате боевых действий 38% компаний понесли непосредственные потери, а 21% имеют активы (производственные мощности, землю, технику, транспорт, недвижимость, продукцию), оставшиеся на оккупированных территориях. Бизнес продолжает терять средства из-за войны – по состоянию на сейчас 33% сообщают о потерях до 1 млн долларов, 37% – о потерях в диапазоне 1-10 млн долларов, 10% - о потерях более 10 млн.

Несмотря на это, все больше компаний возобновляют полноценную деятельность – сейчас таких в Ассоциации 68%. В ЕБА напомнили, что в январе в полном объеме работали 54%, а в октябре 2022 года – 44% компаний. С некоторыми ограничениями сейчас продолжают работать 31% компаний, а еще 1% – не работает вообще.

"Количество бизнесов, выплачивающих заработные платы сотрудникам в полном объеме, остается стабильно высоким - сейчас это 90% опрошенных, к тому же 21% делают авансовые и бонусные выплаты. К сокращению заработных плат прибегают 10%, к увольнениям – 2%, в неоплачиваемый отпуск отправляют сотрудников 3% компаний", - сообщили в Ассоциации.

Финансовая "подушка" бизнеса является более или менее стабильной: 25% имеют финансовые резервы на полгода, 23% – на год, а 37% – на год и более. Еще 5% имеет запас финансовой прочности на несколько месяцев, а 5% – не имеет вообще.

"Из горячих - вопрос мобилизации. Мы видим, что почти половина опрошенных компаний заявляют о том, что у них были мобилизованы специалисты, критичные для работы их предприятия. Бизнес, конечно, с пониманием относится к необходимости проведения мобилизационных мероприятий, но требует больше предсказуемости и понятности процессов. Это же касается и процедуры бронирования сотрудников – надеемся, этот механизм будет налажен и будет работать прозрачно, разумеется, и бронирование будут согласовываться в обещанные сроки", – отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Бизнес во время войны

В апреле 2022 года в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могли как предприятия, требующие перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы. За месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

В декабре 2022 года компании продолжали ослаблять оценки своей экономической деятельности из-за российских террористических атак и нехватки электроэнергии.

По состоянию на 30 января 2023 года из-за войны 80% компаний столкнулись с падением бизнеса. Перебои с энергоснабжением возглавили антирейтинг актуальных вызовов бизнеса в Украине.

17 января 2023 г. бизнес смягчил негативные ожидания относительно будущей деловой активности и инфляции. Инфляционные ожидания улучшились: в IV квартале 2022 года ожидаемая годовая инфляция составила 23,3% по сравнению с 25,2% в предыдущем квартале.

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