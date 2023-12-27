По словам Марченко, министерству еще не передали информацию о потребностях.

Дискуссия о мобилизации продолжается, а у Министерства финансов есть вопросы относительно ее сроков, планов и прогнозной численности лиц. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время ивента Forbes.

"Я бы пока не забегал вперед, а дал возможность Генштабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они это видят, как видят оптимизацию расходов действующих, потому что мы истощили наш внутренний потенциал по финансированию военных нужд", – отметил министр.

Он подчеркнул, что искусственно увеличить расходы не будет возможности, ведь их просто нет. Если деньги нужно будет искать, то министерству нужно знать временные рамки.

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"Их нужно найти уже сегодня, или это март-апрель-май, возможно, второе полугодие. То есть мне нужна картина, как министру, тогда можно будет говорить об обеспечении этих потребностей", – отметил глава Минфина.

По его словам, возможно придется искать дополнительные доходы, дополнительные источники финансирования внутренние. Но пока рано говорить о цифрах, потому что несформированное понимание потребностей со стороны ответственных структур. У Минфина нет информации о том, какую потребность надо будет обеспечить.

Он добавил, что именно Минобороны считает потребности ВСУ, определяет возможные источники оптимизации существующих потребностей и выходит с Минфином на общее решение, но до этого этапа еще не дошли.

Усиление мобилизации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предлагают дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. 25 декабря Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который предусматривает усиление всех мобилизационных процессов.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что не в компетенции военного командования подавать запросы с конкретными цифрами на мобилизацию. Военное командование ни одного запроса не делало на конкретные цифры.

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