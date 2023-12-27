После первой повестки на войну не отправляют.

В Вооруженных силах Украины уточнили сроки прохождения обучения военнообязанными в учебных центрах после мобилизации. Об этом начальник службы связей с общественностью командования Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сказал в эфире информационного марафона.

По его словам, военнообязанные граждане после получения повесток должны являться в территориальные центры комплектования. При этом он подчеркнул, что после первой повестки никого на войну не отправляют.

"Развеиваю основной миф: после первой повестки никто никого на фронт не отправляет. Первая повестка - это для уточнения ваших учетных данных. Если вам вручили повестку, вы появляетесь на время, которое указано в повестке и уточняете свои учетные данные, предоставляете определенные документы: свидетельство о бракосочетании, о рождении и т.д., предоставляете причины, если у вас есть, для получения отсрочки, и проходите медицинский осмотр, чтобы выяснить, какое у вас состояние здоровья для возможного прохождения военной службы по мобилизации", - сообщил Фитьо.

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"Если у вас нет причин для получения отсрочки, вы здоровы и ваша профессия сейчас востребована, тогда уже выписывается вторая повестка, по которой вы должны явиться в ваш ТЦК и СП, и уже тогда вы отправляетесь в учебный центр", - добавил Фитьо.

Он уточнил, что в учебном центре надо минимум месяц проходить обучение перед отправкой в часть. "Это базовая военная подготовка, а еще две недели - это слаживание вашего подразделения. Это самая простая профессия. Если профессия самая сложная, то обучение длится дольше - два-три месяца и т.д., Возможно обучение также за рубежом. И только после этого вы попадаете в свою воинскую часть, где вы уже выполняете в составе части возложенные задачи", - отметил Фитьо.

Также говоря о времени отправления на фронт, он уточнил, что все зависит от количества заказов на бригады, которые сейчас формируются, и есть ли свободные места в учебных центрах. "Это может быть от нескольких дней до нескольких месяцев, если ваша профессия в настоящее время не востребована. Если она востребована - этот период является небольшим", - добавил Фитьо.

"Опять же, но это если выдержаны все процедуры: вы прошли медосмотр, вы здоровы, у вас нет права на отсрочку и на данный момент ваша профессия востребована, только в таком случае", - подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Фитьо, в законе написано, что вручение повесток не запрещено практически нигде.

"То есть, это во всех общественных местах. Если это, например, улицы, блокпосты и т.д., - это общественные места, в которых можно осуществлять мероприятия оповещения. В принципе, сейчас работники ТЦК и СП этим и занимаются. Это делается для того, чтобы все те, кто еще игнорирует таким образом постановку на воинский учет, не уточняет свои учетные данные - это сделали", - сказал Фитьо.

Также он ответил на вопрос, чья инициатива раздавать повестки в общественных местах: спортивных залах, ресторанах, маршрутках и тому подобное.

"Это общая такая практика осуществления мероприятий оповещения в общественных местах. То есть, там, где есть люди, там проводятся мероприятия по оповещению. Потому что в домах, например, есть домофоны, не открываются двери... Можно разные причины придумать, чтобы ту же повестку не получить. А повестку военнообязанные должны получить лично", - сказал Фитьо.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что и мобилизация в Украине будет продолжаться.

Ранее УНИАН сообщал, что в оборонном комитете ВР озвучили видение законопроекта о мобилизации. Так, секретарь комитета Роман Костенко отметил, что ключевым аспектом должна быть максимальная концентрация усилий на сохранении жизней военнослужащих.

Сообщалось, что военнообязанные имеют возможность самостоятельно выбрать специальность и бригаду для службы на контрактной основе в Вооруженных силах Украины.

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