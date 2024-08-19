Также в Раде обсудили и наращивание возможности финансирования обороны.

В Верховной Раде разработали три концепции экономического бронирования от мобилизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.

Отмечается, что концепции экономического бронирования были представлены во время встречи, которую организовал Комитет по вопросам экономического развития.

В Раде подчеркнули, что варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают:

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уплату специального сбора за бронирование работников;

бронирование на основании заработной платы;

смешанную модель бронирования.

Через такие обсуждения планируется наработать согласованные предложения, которые учтут для доработки законодательных инициатив.

Вместе с тем председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подчеркнул, что от уплаты специального сбора можно получить приблизительно 200 млрд гривен в год, что составляет около двух третей всех средств, предназначенных в Украине на закупку отечественного вооружения.

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что Украине нужно наращивать возможности финансирования обороны.

Бронирование от мобилизации в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, для предприятий, которые занимаются перевозками, изменили правила бронирования сотрудников. Такие изменения предусмотрены в постановление Кабмина №76. Кроме того, внесены изменения в приказ Мининфраструктуры №303 (подписание и публикация ожидается на следующей неделе).

Также сообщалось, что с 17 июля на портале "Дія" заработал сервис электронного бронирования. Всего около 3 тысяч компаний воспользовалось системой, а процент отказов в бронировании сотрудников довольно небольшой.

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