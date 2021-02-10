В компании заявили, что многомиллионные долги перед ОГХК возникли из-за фиктивных контрактов экс-менеджмента.

Задолженность перед АО "Объединенная горно-химическая компания" в размере $38 миллионов возникла при руководстве Руслана Журила и Александра Гладушко. В результате действий экс-менеджмента иностранные фирмы Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F.Z.E (ОАЭ) получили право оплаты продукции с отсрочкой, из-за чего и возникла задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба АО "ОГХК".

Представители компании утверждают, что фирмы Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F.Z.E (ОАЭ) не выполнили взятые на себя финансовые обязательства за оплату титановой продукции, произведенной АО "ОГХК". Согласно условиям подписанных в 2019 году контрактов, вышеупомянутые контрагенты должны были провести оплату за полученную продукцию еще более 6 месяцев назад.

В ОГХК подчеркивают, что фирмы до сих пор остаются на международном рынке TZMI и пытаются выдавать себя за добросовестных партнеров - представителей АО "ОГХК", чем вводят в заблуждение конечных потребителей и покупателей продукции предприятия. Злоупотребления предыдущего руководства, в частности Руслана Журила, на АО "ОГХК" находятся в фокусе внимания детективов НАБУ и САП. С 2016 года антикоррупционные органы осуществляли досудебное расследование по фактам его злоупотребления служебным положением при экспорте титанового сырья через эти фирмы-прокладки.

Новый менеджмент ОГХК начал процесс взыскания этого долга через Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины.

В состав государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" входят мощности Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. Компания является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире. ОГХК входит в перечень объектов кампании большой приватизации в 2021 году. Приватизация компании предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

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Автор: УНИАН