В Украине приостановлена работа Единого реестра юрлиц - Минюст
С 7 по 16 августа 2020 года не будет работать Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций.
Для пользователей будут доступны только отдельные услуги, так как в этот период будет проходить обновление технической составляющей реестра. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
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С 17 августа 2020 года, после запуска нового ЕГР, все процедуры в сфере государственной регистрации политических партий будут проводиться в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.
Электронные адреса
Согласно зарегистрированному в Верховной Раде проекту закона, граждане смогут получать официальный электронный адрес вместе с паспортами. Письма направленные на этот адрес будут считаться официально врученными. Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и др.
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