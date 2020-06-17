Министр соцполитики Лазебна не представляет, как гарантировать сохранение пенсий после перехода на накопительную систему-эксперт

Сейчас нет четких финансовых, экономических, социальных аргументов, которые бы засвидетельствовали, что в Украине нужно вводить общеобязательную накопительную систему пенсий.

Об этом 24 канала заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Как пишет издание, украинцы со страхом ожидают введения второго уровня пенсионной системы. И на это есть много причин. Первая и самая главная – риски потерять все деньги. Поскольку при внедрении второго уровня пенсионной системы предусматривается внесение ежемесячных обязательных отчислений с зарплаты в выбранный плательщиком сертифицированный негосударственный пенсионный или накопительный фонд. Однако украинцы опасаются, что все эти негосударственные фонды могут оказаться мыльным пузырем, который "лопнет" в один момент.

Ведь даже министр социальной политики Марина Лазебная на ток-шоу на 112 канале не смогла четко объяснить – как именно будут защищать эти деньги. Так, министр на вопрос – что надо сделать чтобы средства, которые украинцы будут вносить в негосударственные фонды, накопились и приумножились сказала, что для этого формируется система защиты. И добавила, что это государство имеет такое обязательство... Гарантировать, ответственность за тех, кто это будет делать, вложение этих средств, защита этих средств.

"Это правила игры. И тут уже, кстати, министерство, такую социальную функцию играет. Мы говорим о том, что мы должны рассказать обществу, почему это нужно. Но Министерство финансов, Министерство экономики, регулятор, который есть на рынке, они должны создать условия для защищенности этих средств. Мы над этим тоже работаем", – сказала Лазебная.

Анализируя это выступление, экономический эксперт Виктор Скаршевский отметил, что министру не удалось разъяснить как именно обеспечат не только накопления, но и приумножение пенсий. Ведь у нас нет фондового рынка. Есть только два варианта – депозиты в банках и ОВГЗ. Все!

"Знаете, какой самый простой и доходчивый аргумент, который был бы убедить всех? Она или кто-то должны были бы сказать – если мы введем накопительный уровень, то пенсия, например, возрастет в дважды. Однако она такого не сказала и правильно, потому что это бы не соответствовало действительности", – рассказывает Скаршевский.

Эксперт добавляет, что в этом контексте нет каких-то четких аргументов (финансовых, экономических, социальных), что надо вводить накопительный уровень и что он решит проблему депопуляции для Украины. Ведь накопительный уровень – это перераспределение денег, а не создание новых доходов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram