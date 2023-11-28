Великобритания отклонила это предложение.

После нападения ХАМАС на Израиль обсуждалось предложение перенаправить фонд Романа Абрамовича по продаже "Челси" в размере 2,34 миллиарда фунтов стерлингов Израилю, а не Украине.

Об этом пишет Telegraph Sport со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Они высказывают противоположные мнения о том, была ли это идея самого олигарха или Израиля, гражданство которого он получил в 2018 году.

Инсайдер, хорошо знакомый с позицией Великобритании, говорит, что деньги все еще находятся в подвешенном состоянии из-за опасений, что Москва негативно отреагирует на помощь Украине. "Абрамович не хочет, чтобы в России осуждали его за то, что он потратил деньги на Украину", - сказал он.

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Утверждается, что Абрамович не только рассматривал передачу фонда на гуманитарные цели в Израиле, но и предлагал вариант помощи жертвам недавнего землетрясения в Турции.

Другие источники говорят, что обсуждения велись в Израиле, а сам олигарх о них не знал. Один из источников сообщил, что правительство Великобритании решительно отказалось от этой идеи.

"Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали Великобританию, поскольку Роман - такой крупный донор в Израиле, не могли бы они рассмотреть возможность выдачи лицензии на любые его активы, не только "Челси", для пожертвования на восстановление в Израиле", - сказал он.

Продажа "Челси": что известно

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича ввели санкции. Уже в марте он заявил, что продаст английский футбольный клуб "Челси", а полученные деньги передаст в фонд помощи жертвам войны в Украине.

В начале 2023 года сообщалось, что правительство Великобритании направит эти деньги в специальный фонд финансовой помощи Украине.

В июне Daily Mail сообщал, что Абрамович хочет передать часть денег россиянам, которые "тоже пострадали от войны".

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