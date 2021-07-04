Народный депутат обратилась к главе МИД с просьбой провести встречу с представителями польской стороны.

Дискуссия в СМИ относительно рисков монополизации сферы услуг по трудоустройству украинцев в Польше требует привлечения МИД Украины, учитывая проактивную позицию ведомства по защите прав трудовых мигрантов.

Такое мнение высказала внефракционный народный депутат Виктория Гриб, комментируя свое обращение к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, сообщили в пресс-службе нардепа.

"30 июня я обратилась к господину министру с просьбой взять под личный контроль решение этого вопроса. Ситуация затрагивает интересы миллионов украинцев и членов их семей. Если есть даже минимальные риски ухудшения условий трудоустройства наших сограждан в Польше, то лучше принять предупреждающие меры, чем ждать возникновения серьезных проблем. Такой подход должны применять стратегические партнеры", - подчеркнула народный депутат.

В обращении приводятся данные польских СМИ относительно возможного конфликта интересов у победителя тендера на оформление виз для украинцев.

"Фактически речь идет о предоставлении особого монопольного положения отдельной польской компании и ее дочерней фирме в Украине в вопросе трудоустройства граждан Украины в Республику Польша, а также предоставление исключительного единоличного доступа к базе личных данных всех украинских трудовых мигрантов", - акцентирует внимание Виктория Гриб.

По ее мнению, такое монопольное положение отдельно определенной компании может способствовать злоупотреблениям и существенному ухудшению гарантированных условий труда в Польше для граждан Украины.

Народный депутат обратилась к главе МИД с просьбой провести встречу с представителями польской стороны и обратить их внимание на ситуацию, а также запросить у посольства Республики Польша официальный комментарий по этому поводу.

Виктория Гриб также просит "отдельно дополнительно подчеркнуть польским коллегам необходимость обеспечения избранной компанией по оформлению виз высокого уровня сервиса в вопросе трудоустройства наших граждан Украины в Республике Польша, гарантирования трудовым мигрантам равных и достойных условий труда за рубежом, а также надлежащего уровня защиты их личных персональных данных, которые будут переданы визовому оператору для трудоустройства".

Посольство Польши 11 июня объявило победителя тендера по оказанию услуг по оформлению польских виз на следующие 3 года начальной стоимостью в 38 млн евро. Среди победителей оказались компании по трудоустройству. Последние более 10 лет разрешения на въезд в Польшу оформляла компания, специализирующаяся сугубо на визовых вопросах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко