Метинвест вошел в пятерку лучших работодателей Украины

Программу Метинвеста по адаптации ветеранов признали лучшей в Украине.

Группа Метинвест Рината Ахметова вошла в пятерку "Лучших работодателей Украины 2024" по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Также компания победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов".

Рейтинг охватывал 50 крупнейших работодателей, победителей которого определяло экспертное жюри, и специальных номинаций, лидеров которых определяла редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и делового портала Delo.ua.

В десятку крупнейших работодателей Украины также вошли Новая почта, Группа ДТЭК, Kernel, Киевстар, "Филип Моррис в Украине", ПУМБ, "АрселорМиттал Кривой Рог", МХП и "Астарта-Киев".

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Критериями оценки участников специальных номинаций стали масштабность проекта, наличие дополнительных условий для благополучия и безопасности персонала, образовательная составляющая проекта и инновационность. Директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко принял участие в панели "Роль работодателя в адаптации, реинтеграции и социализации ветеранов", которая состоялась после награждения победителей спецноминаций.

По словам Давыденко, работа с ветеранами в Метинвесте начинается еще во время мобилизации сотрудников, с которыми постоянно поддерживается связь. Когда ветераны возвращаются к работе, компания работает не только с ними, но и с их семьями.

Перед тем, как начинать программы поддержки бывших военных, Метинвест провел опрос ветеранов, чтобы узнать, какая именно помощь им нужна. И выяснил: для ветеранов важно, чтобы коллеги с ними общались и во время прохождения военной службы.

"Коллектив должен быть готов к общению - и когда сотрудник мобилизован, и когда он возвращается. Вовлеченность крайне важна. Это может сделать руководитель - пообщаться, объяснить. Поэтому здесь очень эмпатическая история, когда сначала ветеран проходит через человека, а дальше - уже через процедуры", - пояснил Олег Давыденко.

Он отметил, что компания делает акцент на двух основных направлениях - социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности обучении и переквалификации. Например, желание получить высшее образование в университете Метинвест Политехника в этом году выразили более 15 ветеранов.

Напомним, ранее группу Метинвест СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания уплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 млрд 614 млн 981 тыс. грн.

Директор по корпоративным коммуникациям Метинвеста отметил, что к работе на предприятия компании вернулось около тысячи ветеранов. И добавил, что Метинвест готов трудоустраивать всех ветеранов, для которых в компании есть 4 тысячи вакансий.