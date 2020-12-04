Среди прочего, компании удалось существенно сократить травматизм на производстве.

Группа компаний «Метинвест» в 2019 году существенно повысила уровень безопасности на производстве, параллельно увеличив расходы на охрану окружающей среды.

Об этом идет речь в «Отчете об устойчивом развитии за 2019 год», обнародованном компанией «Метинвест», сообщает uaprom.info.

Как поясняет пресс-служба компании, документ подготовлен на основе международного стандарта нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative), а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board).

Согласно отчету, в 2019 году «Метинвест» продолжил внедрять лучшие практики управления персоналом и стандарты охраны труда и промышленной безопасности, создавать устойчивую инфраструктуру в городах присутствия, улучшать операционную эффективность, а также модернизировать оборудование в соответствии с требованиями высоких экологических стандартов. Также «Метинвест» продолжил работать над совершенствованием устойчивой системы корпоративного управления.

«Агентство Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление и стандарты бизнес-этики группы при проведении комплексной оценки эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Кроме того, агентство отметило успехи «Метинвеста» в сфере управления человеческим капиталом, охране труда и промышленной безопасности, а также во взаимодействии с местными сообществами. В рейтинге ESG «Метинвест» занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний на момент проведения оценки», - пояснили в пресс-службе.

Так, в прошлом году «Метинвест» увеличил расходы на охрану окружающей среды до 384 миллионов долларов, что на 46% превышает показатель 2018 года. Проекты по экологической модернизации на предприятиях в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье позволили добиться снижения выбросов, повышения энергоэффективности и более рационального использования ресурсов.

В частности, в 2019 году предприятия «Метинвеста» на 10% сократили выбросы парниковых газов (CO2) по сравнению с 2018 годом, на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно, а также на 22% повысили показатель энергоэффективности.

Кроме того, в 2019 году «Метинвест» инвестировал 102 миллиона долларов в инициативы по охране труда. Группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году «Метинвест» добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR – 0,790). При этом группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero («Нулевой травматизм»).

Также в 2019 году «Метинвест» вложил в обучение и развитие сотрудников около 6 миллионов долларов. Группа продолжила внедрять инструменты электронного обучения, расширив возможности для развития управленческих и профессиональных навыков сотрудников. Для повышения привлекательности профессий в металлургии и горном деле среди молодежи группа расширила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти трем тысячам студентов.

В 2019 году «Метинвест» продолжил сотрудничество с фондами развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья. Группа инвестировала более 11 миллиона долларов в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

В 2019 году группа также перечислила в государственный и местные бюджеты 741 миллиона долларов налогов.

Кроме того, с самого начала пандемии «Метинвест» принял оперативные меры по сдерживанию распространения коронавируса, уже направив около 5 миллиона долларов на борьбу с вирусом. В частности, компания закупила медикаменты и оборудование для украинских медиков, установила кислородные посты в больницах Мариуполя и профинансировала доставку гуманитарной помощи для Украины из Китая.

«Приверженность принципам устойчивого развития всегда будет основой нашего подхода к управлению бизнесом. «Метинвест» остается компанией, для которой корпоративная социальная ответственность играет такую же роль, как и создание экономической ценности. Этот отчет демонстрирует наше стремление стать еще более открытыми и прозрачными, и продолжать строить экологичный и социально ответственный бизнес», - заявил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

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Автор: УНИАН