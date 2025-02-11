Метинвест Ахметова в этом году вложит 2,5 млрд грн в модернизацию завода в Каменске

С первых дней нового года на заводе "Каметсталь" приступили к реализации нынешней инвестиционной программы, с общим запланированным бюджетом более 2,5 миллиарда гривен. Среди важнейших ее пунктов - капитальный ремонт доменной печи № 9, который станет основой для дальнейшей модернизации производства, и пилотный проект строительства солнечной электростанции.

В этом году Метинвест инвестирует в программу Каметстали рекордный за последние годы общий бюджет - $59,8 млн. Значительная часть его направлена на поддержку и обновление основного производственного оборудования - потенциала, который является трамплином для дальнейшего развития и модернизации предприятия.

"Всего в течение года мы планируем к реализации 114 инвестиционных проектов разного веса. В основных производственных цехах будут выполнены капитальные ремонты ключевого оборудования. Это позволит предприятию восстановить присутствие и выйти на новые рынки сбыта этого продукта, получая, таким образом, дополнительную прибыль", - говорит Михаил Коптев, директор по капитальному строительству и инвестициям Каметстали.

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В числе приоритетных также - пилотный инвестпроект компании по строительству на Каметстали альтернативной электростанции с установкой солнечных панелей. Такие проекты на предприятиях Метинвеста до сих пор не реализовывались. Сейчас команда специалистов ведет предпроектную проработку, определяются практические пути решения этой совершенно новой задачи.

Также в нынешних планах модернизации значительное внимание уделено строительству водоводов, ведь водоводы и газопроводы Каметстали - это коммуникации большой протяженности, требующие системного обновления. В ближайших планах - вынос водоводов для доменного цеха.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве. Кроме того, компания направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд грн, и перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.