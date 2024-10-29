Метинвест Ахметова с начала года заплатил в бюджеты уже более 15 миллиардов налогов

Самые большие по объему отчислений - плата за пользование недрами, которая выросла в 2,8 раза против такого же периода прошлого года - до 4,2 млрд грн.

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Группа Метинвест за 9 месяцев 2024 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 38% против аналогичного периода 2023 года - до 15,2 млрд грн.

Самые большие по объему отчислений - плата за пользование недрами, которая выросла в 2,8 раза против такого же периода прошлого года - до 4,2 млрд грн. Также Метинвест увеличил уплату единого социального взноса на 16%, до 2,8 млрд грн. Кроме того, бюджет получил 2,5 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 11% превышает показатели трех первых кварталов 2023 года.

Плата за землю в январе-сентябре 2024 года выросла на 6% против аналогичного периода прошлого года, до 948 млн грн, а экологический налог - на 21%, до 543 млн грн. В то же время выплаты налога на прибыль сократились на 32%, до 1,9 млрд грн.

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"В условиях войны уплата налогов является критически важной для поддержания украинской экономики. Главная задача нашей компании - усиливать обороноспособность страны всеми доступными способами: быть надежным работодателем, инвестором, производителем стальной продукции для фронта, поставщиком амуниции и техники для ВСУ. Только совместными усилиями мы сможем создать прочную основу для победы Украины и обеспечить мирное будущее для украинцев", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Также, с начала полномасштабного вторжения, Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ, в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".