В Федерации металлургов Украины подчеркнули, что есть целый ряд шагов, которые помогут удержать нынешний тариф.

Повышение тарифа на транспортировку природного газа на 305%, которое одобрила Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), приведет к потерям в металлургии, сокращению производства и массовому увольнению рабочих. Об этом говорится в письме Федерации металлургов Украины к председателю НКРЭКУ Юрию Власенко.

В Федерации напомнили, что сейчас отрасль сталкивается со значительными логистическими ограничениями и общим снижением мирового спроса и цен на металлургическую продукцию, а экспорт металлургической продукции сократился почти на 70%. Сейчас производство стали в Украине составляет менее 30%, а железорудной продукции - менее 50% от довоенного уровня.

"ФМУ выступает категорически против повышения тарифа на транспортировку природного газа. В связи с полномасштабной войной, любое дальнейшее повышение тарифа на транспортировку природного газа приведет к падению объемов производства, массовому сокращению работников и опасности потери стратегически важной отрасли", - подчеркнули в ФМУ.

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Также в Федерации обратили внимание регулятора на недостатки в обосновании проекта повышения тарифа, предложенного НКРЭКУ: в частности, отсутствуют детальные расчеты, подтверждающие необходимость и экономическую обоснованность повышения тарифа на транспортировку природного газа.

"С целью обеспечения прозрачности и открытости процесса, необходимо опубликовать детальные расчеты с расшифровкой расходов Оператора ГТС Украины, подобно структуре тарифов на передачу электрической энергии. Отсутствие таких данных затрудняет всестороннее обсуждение и препятствует учету мнений заинтересованных сторон. Поэтому, для обеспечения справедливого и сбалансированного решения, необходимо провести открытые консультации с представителями промышленности, специалистами отрасли и общественностью", - подчеркнули в ФМУ.

Также в Федерации подчеркнули, что есть целый ряд шагов, которые помогут удержать нынешний тариф - в частности, оптимизация расходов на закупку природного газа для производственных нужд. Также необходимо осуществить детальный аудит операционных расходов Оператора ГТС Украины: это позволит выявить объекты инфраструктуры с низкой эффективностью или те, которые не генерируют прибыли, и разработать план их постепенного вывода из эксплуатации.

"Норма дохода Оператора ГТС Украины, которая составляет 18,05%, является недопустимо высокой в условиях военного положения. Это значение следует снизить до уровня, соответствующего реалиям сегодняшнего дня и обеспечивающего справедливый баланс между потребностями оператора и интересами потребителей. Следует рассмотреть возможность временного снижения нормы дохода и сохранения тарифа на транспортировку природного газа на текущем уровне 124,16 грн/тыс.м3, для поддержания экономической стабильности страны", - резюмировали в ФМУ.