Вчера состояние Маска уменьшилось почти на 9 миллиардов долларов.

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes главе LVMH Бернару Арно.

На второй позиции Маск продержался всего один день. Об этом сообщает Forbes.

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Вчера, 10 декабря, его состояние уменьшилось на $8,9 млрд, или 6,14% (до $135,8 млрд) из-за падения акций Tesla на 6,99% - до $604,48 за акцию.

Это объясняется тем, что компания проводит размещение акций на сумму $5 млрд перед запланированным на 21 декабря включением в индекс S&P 500, а также опасениями относительно их возможного обвала после включения.

Первые места в рейтинге Forbes занимают основатель и глава Amazon Джефф Безос с состоянием $181,5 млрд и французский бизнесмен Бернар Арно ($146,4 млрд), а на четвертой и пятой позициях разместились основатель Microsoft Билл Гейтс ($118,7 млрд) и основатель и глава Facebook Марк Цукерберг ($102,1 млрд).

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН