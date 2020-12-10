Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes главе LVMH Бернару Арно.
На второй позиции Маск продержался всего один день. Об этом сообщает Forbes.
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Вчера, 10 декабря, его состояние уменьшилось на $8,9 млрд, или 6,14% (до $135,8 млрд) из-за падения акций Tesla на 6,99% - до $604,48 за акцию.
Это объясняется тем, что компания проводит размещение акций на сумму $5 млрд перед запланированным на 21 декабря включением в индекс S&P 500, а также опасениями относительно их возможного обвала после включения.
Первые места в рейтинге Forbes занимают основатель и глава Amazon Джефф Безос с состоянием $181,5 млрд и французский бизнесмен Бернар Арно ($146,4 млрд), а на четвертой и пятой позициях разместились основатель Microsoft Билл Гейтс ($118,7 млрд) и основатель и глава Facebook Марк Цукерберг ($102,1 млрд).
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- 24 ноября Маск обошел Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров.
- 9 декабря 2020 года Forbes впервые поместил Илона Маска на второе место в списке богатейших людей мира.
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