Nestle крупнейшая в мире группа по производству упакованных пищевых продуктов, объявила о приостановке всех капитальных инвестиций в России после вторжения в Украину.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению, Nestle прекращает инвестиции в РФ и рекламирование своей продукции в этой стране.
В то же время компания продолжит поставлять основные пищевые продукты в Россию.
Напомним, Nestle владеет такими брендами как Maggi, Kitkat, Gerben, Nescafe. Friskies. Purina и др.
4 марта Transparency International Ukraine извещали 5 компаний с наибольшим оборотом в мире - Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola и Danone - продолжают работать на агрессора.
За последнюю неделю Procter & Gamble и Unilever заявили, что прекращают новые капиталовложения в России и рекламы. Unilever остановила весь импорт и экспорт продукции в страну и из страны.
Французская Danone приостановила все инвестпроекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания в России. Компания Coca-Cola после бойкота объявила о прекращении своей деятельности в России.