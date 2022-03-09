Nestle остановила все капитальные инвестиции в России.

Nestle крупнейшая в мире группа по производству упакованных пищевых продуктов, объявила о приостановке всех капитальных инвестиций в России после вторжения в Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению, Nestle прекращает инвестиции в РФ и рекламирование своей продукции в этой стране.

В то же время компания продолжит поставлять основные пищевые продукты в Россию.

Напомним, Nestle владеет такими брендами как Maggi, Kitkat, Gerben, Nescafe. Friskies. Purina и др.

4 марта Transparency International Ukraine извещали 5 компаний с наибольшим оборотом в мире - Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola и Danone - продолжают работать на агрессора.

За последнюю неделю Procter & Gamble и Unilever заявили, что прекращают новые капиталовложения в России и рекламы. Unilever остановила весь импорт и экспорт продукции в страну и из страны.

Французская Danone приостановила все инвестпроекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания в России. Компания Coca-Cola после бойкота объявила о прекращении своей деятельности в России.

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