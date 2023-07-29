За семь лет скандальный член земельной комиссии Киевсовета провел много землеотводов для московских попов.

Экс-депутат Киевсовета от Партии регионов Алексей Омельяненко организовал режим особого земельного содействия УПЦ МП для выделения промосковской церкви участков в столице под строительство культовых сооружений.

Об этом заявил бывший депутат Киевского горсовета из фракции УДАР, предприниматель и блогер Алексей Давыденко, сообщает "Обозреватель".

"Безумная представленность московского патриархата конкретно в Киеве, это, по сути, результат "работы" 2006-2013 гг. 7 лет сессии происходили примерно дважды в месяц: если умножить 12 месяцев на 2, то это примерно 20+ сессий в год… а эта вакханалия длилась 7 лет. То есть, примерно 100+ сессий Киевсовета, на которых выносились решения об отводе земельных участков для Московского патриархата", - уточнил он.

Видео дня

"… Депутаты говорили, мол, давайте какой-то баланс сохранять, то есть мы не можем отводить десятки земельных участков Московскому патриархату и не отводить вообще для других, у нас же есть греко-католики, католики, давайте выделять, люди тоже просят, почему мы им не даем? Почему их вопросы просто лежат в ящике, а "московские" вопросы голосуются? Ответ обычно был таков: "В чем вопрос? У вас есть лоббисты? Пожалуйста, занимайтесь, готовьте решение, и если зал поддерживает… Здесь надо заметить, Алексей Омельяненко был членом земельной комиссии, то есть ему, конечно, было легче готовить эти земельные решения", - рассказал Давыденко.

При этом, как добавил экс-депутат, Омельяненко производил впечатление верующего человека, "упорно, на каждой сессии выносящего и выносящего эти вопросы московского патриархата, и отводящего землю".

"То есть такая "вера в свою церковь", что он десятки участков отводит церкви (УПЦ МП, - Ред.) по всему городу. Я точно помню, что это было по всему городу. Если бы участки "брались" только на Киево-Печерских холмах, или в Ботаническом саду, через некоторое время оно бы бросалось в глаза, а здесь повсюду: Дарницкий, Днепровский, Деснянский, по всему городу отводят и отводят", - пояснил он.

"Я не открываю тайну, - продолжил бывший избранник, - что даже не митрополит Павел (Лебедь, экс-наместник Лавры, известный еще как Паша-Мерседес, - Ред.) был главным лоббистом в Киевсовете этих земельных вопросов. Единственным человеком, который выносил все земельные вопрос и построения церквей Московского патриархата, был депутат Партии регионов Алексей Омельяненко, он был верующим, прихожанином Московского патриархата, и публично об этом говорил. Все вопросы, которые он выносил, проходили земельную комиссию Киевсовета автоматически. Я не помню ни разу, чтобы вопрос не прошел и выставлялся второй или третий раз, или изменялись проекты решений - они все проходили на 100%". Эксдепутат уточнил, что сам Павел Лебедь на сессиях горсовета появлялся очень редко.

Алексей Давиденко также подчеркнул, что не без участия Омельяненко такая земельная промосковская "вакханалия" длилась 7 лет.

Как рассказал Давиденко, на сессиях такие земельные вопросы проводились под религиозным прикрытием, депутатов фактически обманывали: "Обычно это звучало так: уважаемые депутаты, вы знаете, наш коллега, а также Киево-Печерская лавра просит поддержать, мы выносим, это церковь, это не политический вопрос, мы просим зал поддержать. Под таким соусом все это поддерживалось".

Напомним, Омельяненко после выборов в Киевсовет 2008 г. возглавлял фракцию ПР, которая вместе с политсилой мэра Черновецкого имела большинство в горсовете, в большинстве своем запомнившемся масштабными земельными "дерибанами" столичных участков.

Неудивительно, что и сам Омельяненко фигурировал по делу о земельных махинациях и даже был объявлен в розыск.

В свое время этот киевский политик также являлся председателем наблюдательного совета ОАО "Трест Киевгорстрой-1" им. Загороднего и почетного президента компании.

В 2018 году Омельяненко также стал фигурантом дела о выводе 100 млн грн из "Укргазбанка". По данным правоохранителей, в течение 2008-2010 гг. этот деятель по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций "Укргазбанка" организовал схему вывода бюджетных средств.

В 2019 г. экс-депутат даже был арестован с залогом в 90 млн грн. Впрочем, впоследствии все ограничения против него удивительным образом растворились.