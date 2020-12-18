Также Кабмин поручил министру назначить заместителя главы Госрезерва.

Кабинет министров Украины поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва, а также его первого заместителя.

Соответствующие распоряжения №1571-р и №1572-р от 16 декабря обнародованы на правительственном портале.

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В распоряжениях сказано, что глава Госрезерва и его заместитель будут назначены путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

При этом Петрашко определен уполномоченным лицом для проведения собеседования.

Хронология событий

13 мая Кабинет министров освободил Ярослава Погорелого от должности председателя Государственного агентства резерва Украины и назначил временно исполняющим обязанности Никиту Барабаша.

Проведенный в 2020 году аудит Госрезерва подтвердил миллионные убытки, разворовывание тысяч тонн запасов, наличие на складах просроченной продукции на сотни миллионов долларов и финансовые махинации.

Госрезерв

Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) — центральный орган исполнительной власти, координируется Кабинетом министров. Система государственного резерва – это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.

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Автор: Анна Нагорная