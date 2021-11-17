Предполагается, что это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей.

Кабинет министров принял решение об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость ввезенного в Украину оборудования для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

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"Это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки. Зато для государства - это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран относительно их поставок", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль перед принятием решения.

Коронавирус в Украине:

В Украине за минувшие сутки, 16 ноября, зафиксировали 18 668 новых случаев заражения коронавирусом, среди них - 1312 детей и 403 медработника. Госпитализировали 4 468 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19. Тем временем выздоровели 20 211 больных.

В Украине более 9 миллионов украинцев полностью иммунизированы против COVID-19. За минувшие сутки вакцинировано 294 855 украинцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко