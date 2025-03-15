По словам специалиста, этот самолет был угрозой для жизней пилотов.

Lockheed F-104 Starfighter является сверхзвуковым истребителем-перехватчиком, который использовали ВВС США еще с 1950-х годов. Он был разработан для достижения высоких скоростей и подъема на большие высоты, чтобы преследовать и сбивать советские бомбардировщики. В то же время он имел ряд проблем, с которыми сталкивались пилоты во время работы. Об этом пишет американский журналист Калеб Ларсон, который работал в том числе и в зоне боевых действий в Украине, для издания 19fortyfive.

"Определяющими внешними характеристиками F-104 были иглообразный фюзеляж и тонкие, как бритва, крылья, расположенные дальше назад, чем у большинства самолетов. Такая конструкция улучшила его характеристики на сверхзвуковых скоростях, минимизировав сопротивление и облегчив ускорение. Турбореактивный двигатель J79 компании General Electric приводил в движение маленький самолет. Это оказалось определенной проблемой", - отметил эксперт.

По словам Ларсона, благодаря высокой скорости, Starfighter был отличным самолетом-перехватчиком, однако эта особенность стоила ему серьезной цены. В частности, на более низких скоростях маленькие крылья самолета не давали ему достаточной подъемной силы, что затрудняло взлет и посадку и означало необходимость длинных взлетно-посадочных полос, которые бы выдерживали длинные взлеты F-104.

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Кроме того, истребитель делал очень широкие развороты, в результате чего пилоты начали шутить о его большом радиусе разворота.

Журналист отметил, что F-104 имел успех, ведь был одним из самых быстрых и высоких истребителей в то время. Однако Starfighter, несмотря на свои возможности, был смертельно опасным истребителем для американских пилотов, которые на нем летали.

"В 1959 году Министерство обороны Германии выбрало F-104G в качестве стандартного истребителя для немецких ВВС. Его использование в качестве истребителя-бомбардировщика, перехватчика и разведчика в плохих погодных условиях и при полетах на уровне земли требовало значительной модификации оборудования и конструкции планера", - отметили в одном из немецких музеев.

В частности, на вооружении немецких ВВС, в Люфтваффе, Starfighter был смертельным для собственных пилотов.

"Из 916 самолетов Starfighter, состоявших на вооружении немецких ВВС с 1960 по 1987 год, около трети было потеряно в авариях. Серия катастроф бросила тень на внедрение самолета. 269 машин разбились, погибло 116 пилотов. Технические и логистические проблемы при внедрении сложной авиационной системы стали причиной изначально высокого уровня аварийности", - добавили в музее.

Ларсон говорит, что несмотря на опасность самолета, он был также инновационным. По его словам, сначала инженеры спроектировали F-104 с катапультируемым креслом пилота, которое откидывается вниз, чтобы пилоты могли избежать столкновения с высоким хвостом самолета. Позже его заменили на обычное катапультируемое кресло, стреляющее вверх, ведь катапультирование на малой высоте представляло серьезную опасность для пилотов.

"В конце концов, около 300 Starfighter пополнили флот ВВС США. Истребитель также пользовался успехом за рубежом, где более 1700 F-104 служили в канадских, итальянских, норвежских, голландских, бельгийских, датских, греческих, турецких, испанских, тайваньских и японских ВВС", - отметил эксперт.

В то же время к 1970-м годам развитие технологий реактивных двигателей и дизайна истребителей привело к тому, что самолеты 1950-х годов стали устаревшими. В частности современные самолеты, такие как F-4 Phantom II и F-16 Fighting Falcon, которые сегодня используют во всем мире, были более маневренными, имели большую дальность полета и значительно большую грузоподъемность, несмотря на меньшие скорость и набор высоты.

В конце концов ВВС США сняли с вооружения Starfighter в 1975 году, несмотря на то, что он оставался в пользовании других стран.

"Истребитель F-104 Starfighter открыл новую главу в истории американской авиации. Его головокружительные скорости и невероятные наборы высоты представляли бы серьезную угрозу для советских бомбардировочных соединений, если бы они массово атаковали цели в США, Европе или где-либо еще. В свое время он буквально раздвинул границы возможного - но в то же время, его плохая история безопасности сделала его одним из самых печально известных реактивных самолетов эпохи холодной войны", - подытожил автор материала.

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