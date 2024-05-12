Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил, что он не согласится продлить сокращение добычи нефти на следующей встрече ОПЕК+. Такое решение может создать предпосылки для жестких переговоров в начале июня.
"Мы не согласимся ни на какие продления сокращения добычи на следующей встрече ОПЕК+", - цитирует иракского чиновника Bloomberg.
Министры должны встретиться 1 июня в Вене и, как ожидается, продлят текущее сокращение добычи на вторую половину года. Ирак, второй по величине производитель в ОПЕК, уже вызывает беспокойство в группе, не выполняя в полной мере существующие ограничения.
Неясно, будет ли министр придерживаться своей позиции на встрече в Вене, один из делегатов ОПЕК сказал, что это похоже на обычное поведение перед встречей. Заместитель министра нефти Ирака Басим Мохаммед Худаир спустя несколько часов выступил в более примирительном тоне, заявив, что Багдад "привержен решению о добровольном сокращении в сроки, установленные ОПЕК и ее союзниками".
По его словам, в этом месяце страна экспортирует 3,4 миллиона баррелей в день. Это чуть больше 3,3 миллиона, о сокращении экспорта которых она заявила в марте в рамках усилий по возвращению добычи к согласованному уровню. Ирак уже давно не выполняет целевые показатели ОПЕК, пытаясь восстановить разрушенную войной экономику, и он согласился провести дополнительные сокращения до конца года, чтобы компенсировать недавнее несоблюдение правил.
Добыча нефти вне ОПЕК - последние новости
Добыча нефти в Канаде к 2030 году увеличится примерно на полмиллиона баррелей в день, что больше, чем прогнозировалось ранее. Рост цен на нефть стимулирует компании к расширению существующих проектов.
Рост добычи нефти производителями, не входящими в ОПЕК, сорвал усилия картеля по поддержанию цен путем сокращения производства. По оценкам Вашингтона, США, Бразилия, Гайана и Канада возглавят рост добычи на 1,8 миллиона баррелей в день в этом году.