Один из делегатов ОПЕК сказал, что это похоже на обычное поведение перед встречей.

Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил, что он не согласится продлить сокращение добычи нефти на следующей встрече ОПЕК+. Такое решение может создать предпосылки для жестких переговоров в начале июня.

"Мы не согласимся ни на какие продления сокращения добычи на следующей встрече ОПЕК+", - цитирует иракского чиновника Bloomberg.

Министры должны встретиться 1 июня в Вене и, как ожидается, продлят текущее сокращение добычи на вторую половину года. Ирак, второй по величине производитель в ОПЕК, уже вызывает беспокойство в группе, не выполняя в полной мере существующие ограничения.

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Неясно, будет ли министр придерживаться своей позиции на встрече в Вене, один из делегатов ОПЕК сказал, что это похоже на обычное поведение перед встречей. Заместитель министра нефти Ирака Басим Мохаммед Худаир спустя несколько часов выступил в более примирительном тоне, заявив, что Багдад "привержен решению о добровольном сокращении в сроки, установленные ОПЕК и ее союзниками".

По его словам, в этом месяце страна экспортирует 3,4 миллиона баррелей в день. Это чуть больше 3,3 миллиона, о сокращении экспорта которых она заявила в марте в рамках усилий по возвращению добычи к согласованному уровню. Ирак уже давно не выполняет целевые показатели ОПЕК, пытаясь восстановить разрушенную войной экономику, и он согласился провести дополнительные сокращения до конца года, чтобы компенсировать недавнее несоблюдение правил.

Добыча нефти вне ОПЕК - последние новости

Добыча нефти в Канаде к 2030 году увеличится примерно на полмиллиона баррелей в день, что больше, чем прогнозировалось ранее. Рост цен на нефть стимулирует компании к расширению существующих проектов.

Рост добычи нефти производителями, не входящими в ОПЕК, сорвал усилия картеля по поддержанию цен путем сокращения производства. По оценкам Вашингтона, США, Бразилия, Гайана и Канада возглавят рост добычи на 1,8 миллиона баррелей в день в этом году.

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