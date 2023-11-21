Также это произошло на фоне американских санкций против российского "теневого флота" танкеров.

Россия резко сократила свой морской экспорт сырой нефти до самого низкого уровня с августа. Это произошло в ожидании встречи министров нефти ОПЕК+, где участники должны отчитаться о соблюдении собственных обязательств по сокращению добычи, пишет Bloomberg.

Так, в течение предыдущей недели Россия отправляла из своих портов около 2,7 миллиона баррелей сырой нефти в день, что на 0,58 миллиона меньше, чем было до 12 ноября. Это самое крупное недельное падение российского нефтяного экспорта за более чем четыре месяца.

Группа производителей нефти ОПЕК+, совместно возглавляемая Россией и Саудовской Аравией, встретится в Вене 26 ноября, чтобы обсудить, как реагировать на ухудшение прогнозов рынка нефти, а также установить цели добычи на первое полугодие 2024 года.

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Тем временем США наложили санкции на три судоходные компании, расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах, за нарушение ограничения цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Перед этим Министерство финансов США направило уведомление владельцам более 100 судов, которые подозреваются в нарушении ограничения цены на российскую нефть.

Российский нефтяной экспорт - последние новости

Как писал УНИАН, Болгария решила отказаться от импорта российской нефти. С 1 января будут прекращены экспортные квоты, а с 1 марта 2024 года импорт и переработка российской нефти будут прекращены навсегда.

Также мы рассказывали, что три нефтяных танкера, которые недавно попали под санкции Соединенных Штатов Америки, в последние месяцы регулярно доставляли российскую нефть Sokol в Индию. Наложение санкций на них - это попытка закрыть лазейки в механизме, призванном наказать Москву за войну в Украине.

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