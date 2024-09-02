Чтобы понять, что экономика страны катится в ад, можно смотреть не только на показатели прибыли предприятий и уровень безработицы. Есть и более интересные индикаторы.

Мир приближается к новой глобальной рецессии, о чем свидетельствуют многие индикаторы. Большинство из них скучны и не интересны никому, кроме экономистов. Но некоторые довольно нетривиальны, пишет Business Insider.

Индикатором приближения кризиса является уменьшение доходов у большого количества людей. Вопрос в том, как понять, что значительная часть населения начала меньше зарабатывать. Обычно экономисты отслеживают много индикаторов, таких как кривая доходности компаний и уровни безработицы. Но есть и менее скучные, но тоже достаточно показательные индикаторы, на которые часто обращают внимание даже авторитетные экономисты.

Продажи губной помады

"Эффект губной помады" является одним из самых известных "дурацких" индикаторов рецессии. Имеется в виду, что увеличение продаж губной помады означает снижение покупательной способности людей.

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Как объяснила Алия Киссик, генеральный директор Financial Literacy Diaries, теряя возможность покупать себе дорогие предметы роскоши, женщины "замещают" их более доступными товарами для собственного удовольствия. Экономисты подчеркивают, что это правило распространяется также и на другую дешевую косметику, например, лак для ногтей.

Эта теория неоднократно срабатывала на протяжении истории, в частности перед рецессией 2008 года.

Индекс стриптизерш

Экзотические танцоры часто являются одной из первых групп людей, которые чувствуют на себе будущую рецессию. По словам Алии Киссик, чаевые стриптизерш - это лишь один из подобных "эластичных" товаров и услуг. В данном контексте "эластичность" товара означает зависимость спроса на него от ситуации в экономике.

Например, кофе является неэластичным товаром, поскольку даже в условиях экономического кризиса кофеманы почти не снижают уровень потребления этого продукта. Зато люди охотнее сэкономят на развлечениях, или будут давать меньше чаевых там, где их принято давать.

Таким образом, "индекс стрептизерш" на самом деле касается любой сферы услуг, где значительную часть заработка составляют чаевые. То есть официантов в ресторанах и кафе этот показатель касается в полной мере.

Спрос на приложения для знакомств

Когда с финансами у людей все в порядке, они более склонны искать романтических отношений в общественных местах. Ведь у людей есть деньги на то, чтобы посетить кафе, тренажерный зал или парк отдыха, где можно встретить потенциального партнера.

Когда же денег становится меньше, люди экономят на "выходах в свет", снижая шансы кого-то встретить. "Когда мы реже бываем на людях, у нас меньше шансов встретить свою вторую половинку, поэтому мы обращаемся к приложениям для знакомств", - говорит Киссик.

К тому же у безработных людей, как правило, больше времени на то, чтобы посидеть на сайте знакомств.

Индекс мужского белья

Снижение продаж мужского нижнего белья указывает на то, что люди начали экономить на "не видимых" предметах первой необходимости. Это потенциально указывает на рецессию.

Индикатор нижнего белья далеко не безошибочен, но подтвердился во время некоторых прошлых рецессий. Ранее Business Insider сообщал, что продажи мужского нижнего белья упали в 2008 и 2009 годах, а также во время пандемии COVID-19.

Экономическая ситуация в мире: последние новости

Как писал УНИАН, Китай, вторая крупнейшая экономика мира, до сих пор не может оправиться от последствий слишком жесткого "ковидного" карантина. По некоторым признакам экономическая ситуация в стране даже ухудшается, что заставляет население выходить на протесты.

Если Китай погрузится в полномасштабный экономический кризис, это непременно скажется на общемировой экоономике. В начале августа в мире уже произошел частичный обвал фондовых рынков, который больше всего задел Японию, но досталось в целом всем.

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