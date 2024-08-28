Отмечается, что кризис в сфере недвижимости остается ключевой болевой точкой.

Экономический кризис в Китае беспокоит граждан. Пекин боится предпринимать более смелых мер по поддержанию экономики.

Издание Bloomberg пишет, что во втором квартале число случаев несогласия увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большинство событий связано с экономическими вопросами. При этом из них 44% касались трудовых отношений, а 21% были связаны с обиженными домовладельцами. Физические протесты подавляются и сдерживаются наблюдением и контролем интернета, усиленным при президенте Си Цзиньпине. Такие волнения вряд ли угрожают режиму.

Люди в Китае сталкиваются с замедлением экономического роста и ослаблением доверия, поскольку четырехдесятилетний рост уровня жизни демонстрирует признаки остановки. Кризис в сфере недвижимости, торговая война с США, репрессии в частном секторе и дорогостоящие блокировки в связи с пандемией - негативно сказалось на росте экономики страны.

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"В последние десятилетия Общественная партия, по сути, требовала от граждан подчиниться ее однопартийному авторитаризму в обмен на экономическое процветание", - говорит Кевин Слейтен, возглавляющий проект China Dissent Monitor. "По мере того как последствия замедления экономического роста будут сказываться на большем количестве граждан, это может подорвать этот компромисс".

Кризис в сфере недвижимости остается ключевой болевой точкой, провоцирующей новые протесты, несмотря на активизацию усилий Пекина по спасению рынка. Число событий, связанных с сектором недвижимости, за последние 12 месяцев выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. Протесты домовладельцев и строителей составили 44% всех случаев несогласия, зарегистрированных в более чем 370 городах провинциального уровня.

По словам Слэтена из China Dissent Monitor, экономические протесты часто были вызваны такими проблемами, как застопорившиеся жилищные проекты, внезапное закрытие компаний или отсутствие ликвидности, неспособность выплачивать зарплату или даже проблемы местных властей с обеспечением адекватных пособий для пенсионеров.

"Рост числа протестов означает, что политика центрального правительства не может быть эффективно реализована. Его стратегические долгосрочные цели не могут быть достигнуты, когда краткосрочные потребности теперь больше волнуют людей", - отметила Лицяня Рена, директор отдела современных альфа-технологий нью-йоркской компании WisdomTree Inc. по управлению активами.

Экономический кризис в Китае - послдение новости

Темпы роста экономики Китая оказались медленее, чем ожидалось. Вторая по величине экономика мира в апреле-июне выросла на 4,7% по сравнению с годом ранее, но этот результат ниже 5,3% роста в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали на этот квартал рост в 5,1%, но прогнозы не оправдались.

Китай снизил ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки кредитования, чтобы ускорить рост своей экономики. Страна находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также возрастает, поскольку мировые лидеры все больше опасаются доминирования Китая в экспорте.

В третьем квартале 2024 года экономический кризис в Китае продолжился, привлекая внимание к необходимости усиления фискальных стимулов.

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