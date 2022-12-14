За сутки состояние Илона Маска сократилось на $4,5 млрд (-2,49%), в то время как Бернар Арно увеличил свое состояние на $2,7 млрд (+1,44%).

Илон Маск уступил первое место в рейтинге самых богатых людей планеты Real Time Billionaires, составляемом журналом Forbes, президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

Как сообщает Bloomberg, состояние Маска оценивается в $176,8 млрд, а Арно и его семьи — в $188,6 млрд. При этом в индексе миллиардеров Bloomberg Илон Маск с состоянием в $168 млрд по-прежнему занимает первую строчку, а Бернар Арно — вторую с $167 млрд.

За сутки состояние Илона Маска сократилось на $4,5 млрд (-2,49%), в то время как Бернар Арно увеличил свое состояние на $2,7 млрд (+1,44%).

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Война в Украине и помощь Илона Маска:

Сразу после российского вторжения в Украину SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной. Процесс развертывания связи в стране несколько замедлила бюрократическая волокита со стороны США.

3 июня 2022 года в больнице Бородянки установили солнечные панели от Илона Маска.

9 июня 2022 года Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

12 июня 2022 года Илон Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40 процентов, стоимость подписки снизили со $100 до $60. Однако, вскоре тариф снова повысили в рамках пересмотра цен по всему миру.

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