При выборе жилья в аренду на праздники украинцы обращают внимание на комфорт, цену и расположение.

Большинство украинцев не планируют арендовать жилье на период новогодних праздников, а среди тех, кто планирует поездку на Новый год, в основном выбирают Карпаты.

Такие результаты показал опрос "OLX Недвижимость", переданные УНИАН.

"Большинство респондентов (71%) не собираются арендовать жилье на этот период. Лишь 6% планируют зимний отдых, 3% - рассматривают аренду исключительно для празднования Нового года. Среди тех, кто все же готовится к поездке - большинство выбирают Карпаты, особенно для Нового года", - говорится в сообщении.

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Среди украинцев, которые планируют зимний отдых, самым популярным направлением традиционно стали Карпаты. 77% респондентов выбрали этот вариант. Внимание при выборе сосредоточилось на таких курортах, как Буковель (50%), Яремче (29%), Верховина (27%), Славское (24%).

57% респондентов планируют зимний отдых в период Нового Года (конец декабря - начало января), 29% - в период с середины до конца января. Наиболее популярна продолжительность отпуска 3-7 дней, такой вариант выбрали 35% опрошенных.

Жилье на Новый год - главные критерии

Среди тех, кто планирует аренду для празднования Нового Года, 48% - выбрали Карпаты, 38% отдали предпочтение крупным городам (как Киев, Львов или Одесса), 5% - выбрали пригород.

"Удобства и комфорт остаются приоритетным критерием при выборе жилья (82%). Важны также цена (76%) и расположение (71%). В то же время требования к жилью, которые набрали наименьшее количество голосов респондентов - наличие хранилища в доме и возможность проживания с домашними животными", - отметили в OLX.

Наиболее популярным типом жилья в Новогоднюю ночь являются частные дома (55%), а идеальный период для аренды - с 30 декабря до 1 января (74%).

Что касается готовности тратить средства на жилье, то 44% респондентов закладывают в бюджет на аренду 2000-5000 грн в день, а еще 44% выбирают варианты до 2000 грн, 11% - от 10 000 гривен.

Новости рынка недвижимости в Украине

В 2025 году в зависимости от стадии строительства, региона расположения новостройки, качества и класса объекта рост цен на первичном рынке жилья может составить от 15% до 20-25%, считает директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Как писал УНИАН, цены на жилье в Украине в 2025 году будут только расти. Многие украинцы, которые рассматривали возможность покупки жилья, пойдут на этот шаг, чтобы в дальнейшем не переплачивать.

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