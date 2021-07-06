Французская ассоциация производителей шампанского раскритиковала новый российский закон, обязывающий иностранных производителей маркировать свою продукцию как «игристое вино», и призвала прекратить экспорт напитка в Россию.
Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, требует, чтобы все иностранные производители игристых вин размещали соответствующую надпись на обратной стороне бутылки, в то время как производители российского «шампанского» могут продолжать использовать последний термин.
Французская ассоциация производителей шампанского призвала своих членов временно прекратить поставки в Россию и напомнила, что название «шампанское», происходящее от названия региона Франции, где производится этот напиток, имеет юридическую защиту в 120 странах.
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«Комитет вин Шампани сожалеет о том, что этот закон не гарантирует российским потребителям четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина», – говорится в заявлении сопредседателей группы Максима Тубара и Жан-Мари Бариллера.
Министр торговли Франции Франк Ристер сказал, что внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает контакты с винодельческой промышленностью и европейскими партнерами Франции.
«Мы будем неизменно поддерживать наших производителей и французское мастерство», – написал он в «Твиттере».
Между тем, компания Moet Hennessy, производящая шампанские вина Veuve Clicquot и Dom Perignon и входящая в концерн LVMH, заявила, что начнет добавлять маркировку «игристое вино» на оборотную сторону бутылок, предназначенных для продажи в России.
Европейская комиссия заявила, что российское законодательство в отношении спиртных напитков и вина окажет значительное влияние на экспорт вина, и пообещала сделать все возможное, чтобы выразить свое несогласие и озабоченность.
«Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги, если этот закон вступит в силу», – заявила официальный представитель Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер.
Отвечая на вопрос о том, какие контрмеры может предпринять Евросоюз в ответ на российский закон, она сказала, что обсуждать такую ситуацию пока преждевременно, передает Голос Америки.
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