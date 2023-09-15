Прогноз роста глобальной экономики на 2024 год ухудшился до 1,9% с 2,1%.

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год. Прогноз роста повышен до 2,5% с ожидавшихся в июне 2,4%.

Как говорится в сообщении на сайте агентства, в то же время прогноз роста глобальной экономики на 2024 год ухудшился до 1,9% с 2,1%. "В 2023 году мировая экономика, скорее всего, будет расти немного быстрее, чем ожидало Fitch Ratings в июньском обзоре глобальной экономики (GEO), но углубление спада на рынке недвижимости Китая бросает тень на перспективы глобального роста", – говорится в обновленном обзоре.

Fitch улучшило прогноз повышения ВВП США на текущий год до 2% с 1,2%, Японии – до 2% с 1,3%, emerging markets без учета Китая – до 3,4% с 2,9%. В то же время прогнозы роста экономик Китая и еврозоны снижены на 0,8 процентного пункта (п.п.) и 0,2 п.п. соответственно – до 4,8% и 0,6%.

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Прогноз увеличения ВВП США на 2024 год ухудшился на 0,2 п.п. – до 0,3%, еврозоны – на 0,3 п.п., до 1,1%, Китая – на 0,2 п.п., до 4,6%

Стабилизации китайского рынка недвижимости, на которую эксперты надеялись ранее, не произошло, и продажа нового жилья в стране может сократиться в этом году на 20%. Объемы стимулирования в Китае на данный момент недостаточны, а экспортный спрос снижается. На долю жилого сектора приходится 12% ВВП КНР и треть всех инвестиций в стране.

Рост экономики еврозоны остановился из-за энергетического кризиса, сейчас регион сталкивается с трудностями в связи с ослаблением объемов мировой торговли и китайской экономики. Fitch ожидает, что ВВП Германии снизится на 0,4% в 2023 году.

Прогнозы Fitch

23 января 2023 года Fitch Ratings проанализировало факторы, которые определят характер войны в этом году.

В апреле 2023 года в Fitch рассказали, что ждет Киев до конца года. Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной валюте на уровне "CC", в национальной - "CCC-".

В августе 2023 года Fitch понизило кредитный рейтинг первой экономики мира. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США был понижен до "AA+" с "ААА". Снижение рейтинга произошло на фоне ухудшения бюджетных показателей, растущего госдолга и постоянных противостояний вокруг вопроса о лимите госдолга.

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