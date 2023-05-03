Ученые обнаружили связь между никотиновой зависимостью среди подростков и детей и усилением тяги к вейпингу.

Правительство Австралии запретит электронные сигареты с помощью жесткого контроля над их импортом и дизайном упаковки, чтобы препятствовать распространению вейпинга, особенно среди подростков, в рамках крупнейших реформ в вопросе борьбы с курением за последние более чем десять лет.

Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер во вторник заявил, что вейпинг стал главной проблемой в поведении учащихся средних школ и проблемой, появляющейся в начальных школах, но признал, что электронные сигареты имеют терапевтическое применение при правильных обстоятельствах, сообщает CNN.

По словам Батлера, вейпинг позиционировался правительствам и обществам по всему миру как терапевтический товар, помогающий бросить курить, а не как источник удовольствия, особенно для детей.

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На сегодняшний день единственным законным способом покупки никотиновых вейпов в Австралии является рецепт, выданный врачом, но, несмотря на это, вейпы широко продаются по всей стране.

Объявляя о новых правилах, Батлер сказал, что безрецептурные вейпы будут запрещены ко ввозу в страну, а вейп-продукты должны будут иметь фармацевтическую упаковку, на которой будет указываться, что это товар, только помогающий бросить курить.

По словам Батлера, будут запрещены яркие цветные упаковки вейпов с приятными вкусами, которые привлекают молодых курильщиков, также будут запрещены все одноразовые вейпы.

Проблемы с вейпингом во всем мире

Ученые обнаружили связь между никотиновой зависимостью среди подростков и детей в результате увеличения пристрастия к вейпингу. Подростковый вейпинг также был связан с возникновением психологических проблемам, головных болей, болей в животе и значительной зависимости от никотина.

Некоторые исследователи утверждают, что электронные сигареты являются хорошей заменой обычным сигаретам, а в некоторых странах их даже рекламируют как средство для отказа от курения. Но в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что "электронные сигареты небезопасны для подростков, молодых людей и беременных женщин, а также для взрослых, которые вообще не употребляют табачные изделия".

В Австралии вейпы активно используются молодыми людьми: согласно последним данным опросов, каждый шестой подросток в возрасте от 14 до 17 лет пробовал вейпинг, также вейпы пробовал курить каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет.

По данным правительства, рак легких является основной причиной смертности от рака в Австралии, поэтому власти хотят, чтобы люди бросили курить, и планируют потратить миллионы долларов на программы, которые помогут бросить курить, не употребляя вейпы.

Великобритания придерживается другой политики — она продвигает вейпинг как ступень, чтобы помочь давним курильщикам бросить курить. Согласно плану британского правительства, объявленному в апреле, до 1 миллиона курильщиков будут поощряться к обмену сигарет на вейпы.

В соответствии с этой схемой почти каждому пятому курильщику будет предоставлен "стартовый набор для вейпинга" наряду с психологической поддержкой, чтобы помочь избавиться от этой привычки, сообщило британское Министерство здравоохранения.

Как сообщалось, в конце 2022 года Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая приняла закон, запрещающий курение для будущего поколения. Табачные изделия в стране не будут продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

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