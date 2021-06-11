На сегодня продукция компании представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и других.

В связи с пандемией в мире резко возрос спрос на лекарственные средства, используемые в терапии COVID-пациентов. Поэтому в 2020 году предприятие "Фармак", согласно отчету, увеличило экспортные поставки на 40%, а доля экспорта в общем объеме продаж достигла 29,6%.

Отмечается, что самым большим спросом пользовались кортикостероиды, релаксанты, анальгетики, антибиотики, а также препараты для наркоза и седации, необходимые при подключении больных к аппаратам ИВЛ. Поэтому ряд таких препаратов компании "Фармак" был экспортирован в Израиль, Великобританию, Швецию, Францию, Германию, Польшу, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур, а также отправлен для целей использования ВОЗ.

Читайте также"Фармак" принял участие в программе Всемирной организации здравоохранения - директор по развитию бизнеса Виктор КостюкПроизводственные линии "Фармак" имеют европейские сертификаты надлежащей производственной практики - GMP. Поэтому предприятие реализует продукцию в странах с особо жесткими регуляторными требованиями.

"Сейчас мы готовимся к прохождению инспекции FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) для выхода на рынок США. Наша стратегическая цель – нарастить долю экспорта в общем объеме продаж до 40%", – отметил Владимир Костюк, исполнительный директор АО "Фармак".

Справка о компании

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины, по данным Proxima Research. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США.

Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

"Фармак" входит в топ-25 самых инновационных компаний, признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем. В 2019 году компания была признана лучшим экспортером года, по данным Киевской торгово-промышленной палаты.

"Фармак" имеет собственные представительства в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Киргизии, а также маркетирующую компанию в Польше.

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Автор: Григорий Бондарь