Аналитики полагают, что в июле объемы поставок, вероятно, еще вырастут.

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в июне вырос более чем в семь раз по сравнению с маем. Это свидетельствует о резком восстановлении поставок важнейших минералов для производства электромобилей и ветряных турбин.

Издание Reuters пишет, что, по данным Главного таможенного управления, в июне объем поставок в США от крупнейшего в мире производителя редкоземельных магнитов вырос до 353 метрических тонн, что на 660% больше, чем в мае.

Это произошло после заключения в июне соглашений, связанных с поставками редкоземельных минералов и магнитов в США, в рамках которых производитель микросхем Nvidia планирует возобновить продажи своих чипов H20 AI в Китай.

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Пекин, который обеспечивает более 90% мирового поставок редкоземельных магнитов, в начале апреля решил добавить несколько редкоземельных товаров в список экспортных ограничений в ответ на пошлины США.

Последующее резкое падение поставок в апреле и мае из-за длительных сроков получения экспортных лицензий вызвало беспокойство у мировых поставщиков и вынудило некоторых автопроизводителей за пределами Китая частично остановить производство из-за нехватки редкоземельных элементов.

В целом Китай экспортировал 3188 тонн редкоземельных постоянных магнитов в прошлом месяце, что на 157,5% больше, чем 1238 тонн в мае, хотя объем в июне все еще был на 38,1% ниже, чем в соответствующем месяце 2024 года.

Аналитики полагают, что в июле поставки, вероятно, восстановятся, поскольку в июне больше экспортеров получили лицензии.

В первой половине 2025 года экспорт редкоземельных магнитов сократился на 18,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 22 319 тонн.

Экспорт редкоземельных металлов из Китая

18 июня стало известно, что экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая мощные магниты, в мае упал до нового пятилетнего минимума.

9 июля стало известно, что в США из Таиланда и Мексики поступило необычно большое количества сурьмы. В этой торговле участвует по крайней мере одна компания из Китая, хотя Пекин ввел запрет для Вашингтона.

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