По оценкам Всемирного банка, только физическое восстановление промышленности, инфраструктуры, школ и жилых кварталов может составить почти 500 миллиардов долларов США

Война с Россией уже дорого стоила Украине. Последствиями противостояния стало повсеместное разрушение процветающих uhjvfl и значительное повреждение критически важной инфраструктуры по всей Украине. Как пишет The Hill, хотя точной информации о военных и гражданских потерях нет, достоверные сообщения указывают на то, что с момента вторжения украинские военные потеряли около 200 000 человек, а по меньшей мере 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

В то же время, пишет издание, пришло время подумать, как Украина и ее союзники планируют послевоенное восстановление.

Прежде всего, как отмечают аналитики, огромные регионы разрушенных войной и оккупированных территорий потребуют разминирования, что будет включать очистку сельскохозяйственных угодий, полей и окрестностей от смертоносных бомб, растяжек и мин-ловушек.

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"Независимо от того, когда боевики и орудия войны исчезнут, тысячи и тысячи мин и боеприпасов, которые не взорвались, будут тормозить усилия по восстановлению регионов, которые были оккупированы армиями России и Украины", - говорится в статье.

В то же время, пишут эксперты, при определении параметров восстановления Украины стоит учитывать еще и социальный фактор, ведь кроме физических разрушений и прямых жертв войны, жизнь многих семей стала нестабильной из-за российских атак, финансовых проблем и горе от потери близких.

Также важной проблемой является влияние войны на детей.

"Пять миллионов детей прервали учебу в первый год войны, а 72% украинских родителей заявили, что их дети нуждаются в дополнительных усилиях, чтобы компенсировать пробелы в образовании.... Психологические травмы среди детей, подвергшихся разрушительным последствиям войны, являются широко распространенными", - пишут аналитики.

Таким образом, отмечают эксперты, для полноценного восстановления Украины необходимо будет решить проблемы, связанные с масштабным разрушением общественных и гражданских институтов, вызванным войной, включая возрождение яркой культуры, художественной сцены, научно-технического потенциала мирового класса и экономики Украины, в частности, сельскохозяйственной производительности.

В то же время в статье указывается на еще один важный нюанс.

"Дети могут быть настоящими "глашатаями восстановления". Это означает, что если дети в сообществе, пострадавшем от стихийного бедствия, наконец-то живут в постоянных, безопасных домах, регулярно посещают школу, имеют доступ к необходимым медицинским услугам и возможность участвовать в соответствующих их возрасту играх и социальных мероприятиях, мы можем быть относительно уверены, что сообщество в целом оправится от травмы, которую оно пережило", - говорится в статье.

Что касается стоимости восстановления, то, отмечает The Hill, по оценкам Всемирного банка, только физическое восстановление промышленности, инфраструктуры, школ и жилых кварталов может составить почти 500 миллиардов долларов США. Аналогичные оценки предоставляют Европейский Союз и Организация Объединенных Наций.

Послевоенное восстановление Украины

В мае прошлого года в Организации Объединенных Наций оценили стоимость восстановления украинской инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате вторжения России в Украину в размере не менее 411 миллиардов долларов.

Ранее США рассматривали возможность направить заблокированы $300 миллиардов Центробанка России на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине.

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