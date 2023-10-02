Это покрывает до 95% возможных потерь активов инвестора или дебиторской задолженности.

Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать французские компании, которые готовы принимать активное участие в реконструкции Украины и делать инвестиции в условиях войны.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, на такое инвестиционное страхование будет иметь право любая компания, которая работает по французскому законодательству и осуществляет долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию. Также на это могут рассчитывать любые кредитные учреждения, которые предоставляют кредиты иностранному подразделению.

"Оно (страхование – УНИАН) защищает инвесторов или кредитные учреждения, которые выделяют инвестиционные займы, от рисков повреждения имущества или невыплат, не передачи, экспроприации или политического насилия. Страхование покрывает до 95% потерь активов инвестора или дебиторской задолженности", - отметили в министерстве.

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Также Франция продолжает переговоры с партнерами по поддержке украинской экономики и мобилизации инновационных финансовых инструментов для восстановления нашего государства.

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко отметила, что украинская власть имела большое количество дискуссий и переговоров по страхованию Францией своих компаний от военных рисков и вот, наконец, есть результат этой работы.

"Французское экспортно-кредитное агентство начало предоставлять гарантии для компаний, которые заинтересованы в восстановлении Украины. Мы видим оживление заинтересованности со стороны французского коммерческого сектора в работе в Украине, поэтому это решение – сигнал для французских компаний о том, что могут активнее выходить на украинский рынок", - цитирует Свириденко ее пресс-служба.

Страхование военных рисков в Украине

В апреле 2022 года Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях. Во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели получают максимально благоприятные условия для инвестирования.

В апреле 2023 года в Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны. В Минэкономики надеются, что, мобилизуя крупных международных перестраховщиков, в краткосрочной перспективе удастся запустить украинский рынок страхования.

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина заинтересована в скорейшем привлечении иностранных инвесторов в восстановление страны и развитие ключевых отраслей. Именно поэтому правительство активно работает над вариантами страхования военных рисков.

Одним из вариантов она назвала создание целевого международного трастового фонда, который позволит привлечь к страхованию экспортно-кредитные агентства стран G7, многостороннее агентство по гарантированию инвестиций MIGA, американскую корпорацию по финансированию международного развития DFC.

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