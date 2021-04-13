Корпорация АТБ, управляющая крупнейшей в стране сетью супермаркетов национального масштаба, является лидером отрасли по инвестиционной активности - за два года в развитие сети инвестировано без малого миллиард долларов.

Как сообщают СМИ, организованный сетевой ритейл стал наиболее динамичным сектором отечественной экономики и продемонстрировал прирост по итогам 2020 года на уровне 8,4%. Также именно этот бизнес-сегмент быстрее всех адаптировался к экономическим и пандемическим вызовам, благодаря чему уже с начала нынешнего года взял быстрые темпы роста: "По итогам двух месяцев 2021 года наблюдается увеличение оборота розничной торговли (на 4,6 % с учетом роста в феврале на 5,6%). Происходят структурные изменения по увеличению доли в ВВП, которая в 2020 году составила 13,9% в сравнении с 13,2% в 2019 году", - приводят данные о динамике отрасли в Минэкономразвития. Вместе с тем, как отмечают журналисты, увеличивается вес организованной розницы в ВВП, что повышает статус отрасли до уровня одного из ключевых драйверов роста украинской экономики.

"По данным Госстата, оборот розничной торговли (в реальном измерении) в 2020 году вырос на 10,7% в сравнении с 2019 годом, составив 1211 млрд грн. По нашим оценкам, часть валовой добавочной стоимости розничной торговли в общем ВВП страны выросла до максимального уровня за последние 4 года – 4,6%", - рассказал о важности вклада отрасли в прирост ВВП Украины Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

В качестве наиболее показательного примера, отражающего динамику отрасли, авторы обзора приводят флагмана украинского рынка розничной торговли - сеть супермаркетов АТБ, насчитывающую около 1300 магазинов по всей территории Украины: "Для примера: благодаря лишь расширению присутствия сети "АТБ" в Украине появилось свыше 5,5 тысяч рабочих мест в дополнение к существующим на данное время в корпорации около 70 тысяч. При росте оборота на 18,2% сеть увеличила уплату налогов на 26% - этот показатель достиг рекордных 15,8 млрд грн. Новых отраслевых данных по объемам уплаты налогов другими участниками рынка и крупнейшими налогоплательщиками страны пока нет, но даже данные предыдущего года красноречиво говорят о том, что организованный ритейл становится все более заметным донором бюджета, пополняя его на миллиарды гривен".

Корпорация АТБ, согласно аналитическим данным об инвестициях в этом бизнес-сегменте, стала не только крупнейшим игроком своего рынка, но и наиболее активным инвестором как в отрасли, так и в национальном масштабе. "Вложения корпорации АТБ в развитие своей инфраструктуры на протяжении двух лет составят почти миллиард долларов США - это обеспечит загрузку и деятельность компаний-подрядчиков, заказчиков и клиентов, что также позитивно отразится на общем состоянии экономики и занятости в Украине", - отмечают журналисты растущую роль внутренних инвесторов, в том числе расширяющихся брендовых торговых сетей, на фоне оттока из Украины иностранных инвестиций по итогам 2020 года на сумму немногим менее миллиарда долларов.

Корпорация АТБ сообщила, что в 2020 году в развитие сети ее магазинов было инвестировано около 10 млрд грн., а в планах на 2021 год - широкий пакет инвестиций в развитие и расширение сети на 12 млрд грн., рассказал гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, отметив, что внутренние инвестиции крупнейших украинских компаний становятся ключевым фактором поддержки роста экономики Украины и благосостояния украинцев.

"Розничная торговля растет быстрее инфляции. В частности, розничный товарооборот продуктами питания вырос на 22,4% в 2018 году по сравнению с 2017 годом и дополнительно на 29,7% в 2019 году, достигнув 295 млрд грн. В 2020-м рост продолжался и по количеству новых объектов фуд-ритейла стал рекордным: открылось 912 магазинов по сравнению с 697 в 2019 году. Тенденция роста рынка будет сохраняться", - комментирует динамику отрасли Дмитрий Ануфриев, партнер, руководитель департамента корпоративных финансов Deloitte в Украине.

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Автор: Иван Бойко