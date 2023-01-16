Ожидается, что в 2023 году число безработных в мире вырастет, а инфляция "съест" реальную заработную плату.

Глобальный рост уровня занятости в мире резко замедлится в 2023 году - до 1% по сравнению с 2,3% в 2022 году. Причинами этого станут экономические последствия войны в Украине, высокая инфляция и более жесткая монетарная политика.

Ожидается, что в 2023 году число безработных в мире вырастет на 3 миллиона, до 208 миллионов человек, а инфляция "съест" реальную заработную плату. Об этом говорится в отчете Международной организации труда (специализированного учреждения системы ООН), передает Reuters.

Дефицит новых рабочих мест ударит по странам на фоне того, что многие из них до сих пор оправляются от экономического шока глобальной пандемии коронавируса.

"Замедление глобального роста занятости означает, что мы не ожидаем, что потери, понесенные во время кризиса COVID-19, будут восстановлены ранее 2025 года", - сказал директор исследовательского департамента МОТ Ричард Саманс.

Прогресс в сокращении количества неофициальных рабочих мест в мире также, вероятно, будет потерян в ближайшие годы, считают в МОТ.

Этот прогноз по количеству рабочих мест во всем мире хуже, чем предыдущие оценки МОТ, согласно которым ожидался рост на 1,5% в 2023 году.

"Нынешнее замедление означает, что многим работникам придется соглашаться на работу более низкого качества, часто с очень низкой оплатой, иногда с недостаточным количеством рабочих часов. Кроме того, поскольку цены растут быстрее, чем номинальные доходы от труда, кризис стоимости жизни рискует подтолкнуть больше людей к бедности", - заявили в МОП.

Эксперты предупредили, что ситуация с безработицей в мире может еще больше ухудшиться, если мировая экономика замедлится.

Безработица в Украине и мире

Как сообщал УНИАН, Международная организация труда прогнозировала, что в последнем квартале 2022 года ситуация на мировом рынке труда "значительно ухудшится" из-за экономических потрясений, вызванных войной России против Украины.

МОТ объяснила снижение количества отработанных часов в середине 2022 года повторным введением ограничений в сфере здравоохранения и дальнейшими перебоями на рынке труда в Китае, а также войной России против Украины и инфляционным давлением, возникшим вследствие перебоев с экспортом энергии и продуктов питания.

По предварительным прогнозам МОТ, в Украине занятость в 2022 году ожидалась на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

Между тем, в начале декабря в Минэкономики сообщили, что фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, тогда как в Государственной службе занятости зарегистрировано лишь 215 тысяч безработных. В 2023 году прогнозируется дальнейший рост количества безработных в Украине.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк объяснил, почему данные официальной безработицы не совпадают с реальными цифрами. В частности он назвал три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы.

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