Больше всего работу на временную и неполную занятость предлагают в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

В ноябре-декабре 2022 года чаще всего работодатели предлагали подработку в сфере рабочих специальностей и производства.

"Война заставила многих украинцев искать возможности дополнительного заработка, ведь по данным НБУ, в течение 2022 года зарплаты украинцев сократились на 25-50%. Больше всего вариантов подработки, по данным сервиса "OLX Работа", в строительной и транспортной сферах. А вот самую высокую зарплату без опыта работы получают дальнобойщики", - говорится в сообщении переданном УНИАН исследовании сервиса "OLX Работа".

Больше всего вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере, а именно для разнорабочих. За месяц такой работы можно было получить 7,5 тыс. грн, в зависимости от типа занятости.

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Также немало предложений на частичную занятость было в транспортной отрасли, в частности для водителей. В среднем за такую работу предлагали 18,5 тыс. грн.

Довольно много предложений подработки и в сфере клининга. Так, уборщицы в среднем могли получать 3,5 тыс. грн на временной работе, а сиделки 4,5 тыс. грн.

Больше всего работу на временную и неполную занятость предлагают в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Больше всего соискатели откликались на вакансии разнорабочего — более 20,5 тысяч раз, уборщицы — более 7,5 тысяч раз, водителя — 5 тысяч раз, грузчика и продавца - по 3 тысячи раз.

По данным исследования, чаще всего на "OLX Работа" в период ноябрь-декабрь на работу без опыта искали работников в таких сферах: розничная торговля, логистика, рабочие специальности и гостинично-ресторанный бизнес/туризм.

"Наибольшую заработную плату без опыта предлагали дальнобойщикам — 38,5 тыс. грн, мастерам по ремонту — 31 тыс. грн и фасадчикам — 30,5 тыс. грн. Также не отставали в размере оплаты трудоустроенные на нерабочих специальностей. Так, риелторам без опыта готовы были платить за месяц работы — 30 тыс. грн, а няня могла получить 28,5 тыс. грн", - сообщили аналитики.

Отмечается, что спрос частично совпадал с предложением, ведь отзывались соискатели без опыта зачастую на вакансии продавца (105 тыс. отзывов), грузчика (67 тыс. отзывов), менеджера по продажам (62,5 тыс. отзывов), охранника (61 тыс. отзывов) и водителя (59 тыс. отзывов).

Привлечение к труду безработных: детали

Безработные украинцы будут привлечены в "Армию восстановления" и будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6700 грн.

В 2023 году правительство введет новые программы компенсаций работодателям за трудоустройство некоторых категорий населения, что позволит активизировать ситуацию на рынке труда.

По состоянию на 20 ноября 2022 года из-за войны в Украине 5 миллионов человек потеряли работу.