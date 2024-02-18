В Италию немцы продали автолестницы по 566 тысяч 365 евро, а во Францию - за 577 тысяч 350 евро, то есть почти в раза дешевле, чем купила ГСЧС у "Промэнергооборудование", выяснили аналитики.

Бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук организовал и реализовал схему закупки пожарных автолестниц почти на 1 млрд грн: региональные управления ГСЧС провели 17 тендеров с дискриминационными условиями под одного участника, в которых участвовало и победило лишь одно предприятие ООО "Промэнергоборудование", продавшее спасателям 19 пожарных автолестниц по цене, завышенной почти в 2 раза.

Об этом идет речь в расследовании Blackbox OSINT. В материале указывается, что как только в феврале 2022 года уроженец Ровно Сергей Крук возглавил ГСЧС Украины, его земляк Андрей Залесский, учредитель и директор ООО "Промэнергооборудование" стал получать чуть ли не все крупные госзаказы спасателей. Если в 2021 году годовая выручка этой компании не превышала 60 млн грн, то в 2022 году она "взлетела" до почти 500 млн грн, а в 2023 - почти до 1 млрд грн. И почти по всем закупкам, где победила компания Залесского, полиция и НАБУ открыла уголовные производства по факту завладения государственными средствами.

Во всех 17 тендерах на закупку пожарных автолестниц летом 2023 года ГСЧС прописала технические характеристики закупаемых машин таким образом, что участвовать и победить в тендерах могло лишь одно предприятие с автолестницами марки M32L-AS немецкой компании-производителя Magirus GmbH, единственным дилером которых в Украине является ООО "Промэнергооборудование". Именно эта фирма и победила во всех 17 торгах.

Видео дня

Цена одной автолестницы с высотой подъема до 35 метров составила 44 млн 190 тысяч грн, до 45 метров - 48 млн 480 тысяч грн. Это при том, что другая компания "Транс-Сервис-КТТ" предлагала поставить машины Bronto Skylift F32RLX по ценам 31 млн 800 тысяч грн и 37 млн 142 тысячи грн соответственно. Более того, журналисты привели цены, по которым сам производитель Magirus GmbH продавал такие же автолестницы европейским заказчикам в 2023 году. В Италию немцы продали автолестницы по 566 тысяч 365 евро, а во Францию - за 577 тысяч 350 евро, то есть почти в раза дешевле, чем купила ГСЧС у "Промэнергооборудование".

Таким образом, ГСЧС на закупке пожарных автолестниц на общую сумму 878 млн 480 тысяч гривен переплатило минимум 225 млн 302 тысяч гривен, то есть 25%. Ровно такой же процент завышения цены выявили детективы НАБУ при другой закупке ГСЧС техники в 2022 году, когда выявили в изъятых при обыске у главы ГСЧС Сергея Крука в его телефонах фотокопии документов, подтверждавших организацию тендеров под конкретных поставщиков.

"Участники организованной группы сформировали коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами на 25-30%, чем создали условия для дальнейшего вывода бюджетных средств и причинения тяжелых последствий для государства", - говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, где также сказано, что в схеме помимо главы ГСЧС принимали участие директор Департамента материально-технического обеспечения и логистики ГСЧС Константин Ивлев и его заместитель Александр Васьковский.

По данным Blackbox OSINT, Васьковский по поручению Крука в 2023 году несколько раз ездил в Германию на переговоры с Magirus GmbH. Сотрудники ГСЧС подозревают, что немецкий концерт также участвовал в сговоре - вероятно, чтобы добиться сбыта Украине бракованной партии пожарных автолестниц, которые из-за поломок европейские заказчики вернули заводу.

Напомним, Сергей Крук был уволен с должности главы ГСЧС Украины в августе 2023 года после крушения вертолета с министром внутренних дел Денисом Монастырским под Киевом. Тем не менее, по информации расследователей, в 2024 году ГСЧС намеревается снова закупить пожарные автолестницы и снова закладывает за них завышенную цену в 44-48 млн грн.