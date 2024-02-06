Часть оборудования вышла из строя в декабре из-за вражеских обстрелов, а летом подстанция была подтоплена из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Энергетики ДТЭК помогли восстановить работу поврежденной оккупантами высоковольтной подстанции на Херсонщине, которая нужна для обеспечения херсонцев водой и теплом.

Об этом идет речь в сообщении ДТЭК Рината Ахметова. "В течение декабря 2023 года и января 2024 года энергетики ДТЭК Одесские электросети четыре раза помогали ремонтировать электроинфраструктуру на Херсонщине, которая была повреждена врагом. Специалистам удалось восстановить работу высоковольтной подстанции 150 кВ, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты критической инфраструктуры, и обеспечить херсонцев теплом и водой", - говорится в нем.

Отмечается, что часть оборудования вышла из строя в декабре из-за вражеских обстрелов, а летом эта подстанция была подтоплена из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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Энергетики работали в сверхсложных условиях, поскольку враг продолжает обстреливать Херсон с левого берега Днепра.

Ремонтные бригады починили энергообъект до работоспособного состояния и запустили подстанцию в работу. Это позволило восстановить водо- и теплоснабжение в дома херсонцев.

"Херсонцы восемь месяцев прожили в оккупации и сейчас ежедневно страдают от обстрелов врага. У нас просто не было другого выбора, кроме как отремонтировать подстанцию. Мы ведь и представить не можем, каково это - остаться зимой без тепла, света и воды. А они, к сожалению, знают это по собственному горькому опыту", - поделился эмоциями Андрей Жосан, начальник электротехнической лаборатории ДТЭК Одесские электросети.

Напомним, в сентябре прошлого года энергетики ДТЭК восстановили подстанцию в Херсоне, которая была подтоплена в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.