Должна быть именно договоренность о реструктуризации, а не очередная приостановка выплат.

С 1 августа для Украины заканчивается приостановлении выплат по долгам, поэтому важно с кредиторами договориться о реструктуризации. Она позволит в ближайшие несколько лет или вообще ничего не выплачивать частным кредиторам, или свести объемы таких платежей к минимуму, чтобы не ставить под угрозу финансирование обороны. Так считает экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.

По его словам, договоренности надо достичь до августа, и это должна быть именно договоренность о реструктуризации, а не очередное приостановление выплат по долгу, которое действует сейчас, что также является обязательством Украины перед МВФ. Переговоры между правительством и частными кредиторами продолжаются.

Однако эксперт подчеркивает, если договориться о реструктуризации не получится, то у правительства будет два варианта: пытаться продлить мораторий на выплаты по долгам или объявить дефолт.

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"Однако, даже если договоренности достигнуто не будет, вероятным вариантом является согласованное с кредиторами продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт Украины", – отметил Самойлюк.

Угроза дефолта

Издание The Economist пишет, что Украине грозит финансовый кризис, и уже скоро. Два года кредиторы страны соглашались на приостановку выплат по обслуживанию долга. Отсрочка составляет 15% ВВП в год - эти расходы стали бы вторыми по величине после оборонных. Однако мораторий заканчивается 1 августа. У Украины заканчиваются деньги, но кредиторы остаются непоколебимыми.

В то же время Украина не оставляет надежды договориться с кредиторами. Киев сообщил инвесторам, что рассчитывает на успех беспрецедентной цели по реструктуризации долга в разгар войны до окончания срока моратория на выплаты 1 августа.

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