Киев отчаянно пытается избежать дефолта, но до критической точки остался месяц.

Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на успех беспрецедентной цели по реструктуризации долга в разгар войны до истечения срока моратория на выплаты 1 августа.

Издание Reuters пишет, что Украина намерена включить варранты ВВП в предложение по реструктуризации международных облигаций на сумму около 20 миллиардов долларов. Отмечается, что это новая попытка Киева наладить контакт с инвесторами после того, как официальные переговоры о реструктуризации закончились ничем.

Существует большой разрыв между 20% сокращением долга, на которое готовы пойти держатели облигаций, и предложением Украины, которое предусматривало сокращение долга до 60%.

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"Они считают, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время", - сказал один из источников.

У Украины задолженность по международным облигациям на сумму 19,7 миллиарда долларов и 2,6 миллиарда долларов по варрантам на ВВП - инструменту с фиксированным доходом, выплаты по которому зависят от темпов роста экономического производства. Эти варранты были созданы в качестве послабления для кредиторов во время реструктуризации долга Украины в 2015 году после российской оккупации украинского полуострова Крым.

В предыдущих заявлениях варранты ВВП упоминаются только в контексте устранения пункта о перекрестном дефолте между облигациями и варрантами. Некоторые инвесторы восприняли это как то, что Киев не собирается реструктурировать оба вида долга одновременно, а сначала займется облигациями.

Однако теперь стало ясно, что нужно что-то делать и с варрантами, поскольку выплаты по ним включены в важнейший анализ устойчивости долга МВФ (DSA) и могут оттянуть деньги от символических купонных выплат, которые правительство предложило сделать держателям облигаций в рамках реструктуризации.

Украина также намерена добавить в инструменты реструктурированных облигаций положение о наиболее благоприятном кредиторе, чтобы гарантировать, что держатели долговых обязательств государственных предприятий не получат более выгодную сделку при реструктуризации долга на более позднем этапе.

Возможный дефолт в Украине - последние новости

Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

У Киева заканчиваются деньги, но кредиторы остаются непоколебимыми. С началом российского вторжения они согласились на двухлетний мораторий, но 1 августа его действие завершится и надо будет платить по счетам.

Издание The Economist пишет, что МВФ стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время сделка маловероятна.

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