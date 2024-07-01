Кредитование заемщика, находящегося в состоянии войны, сопряжено с дополнительной авантюрой.

Война наносит тяжелый урон экономике Украины. ВВП страны на четверть меньше, чем накануне вторжения Владимира Путина, НБУ истощает золотовалютные резервы, а атаки России на объекты инфраструктуры ухудшили прогнозы роста.

Издание The Economist пишет, что Украине грозит финансовый кризис, и уже скоро. Два года кредиторы страны соглашались на приостановление выплат по обслуживанию долга. Отсрочка составляет 15% ВВП в год - эти расходы стали бы вторыми по величине после оборонных. Однако мораторий истекает 1 августа.

Действительно ли Украине нужен договор с кредиторами

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. МВФ стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время сделка маловероятна. Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о тревожной нехватке веры частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны.

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Страны идут на реструктуризацию во время войны, чтобы обеспечить доступ к финансовым рынкам. Быстрая реструктуризация занимает месяцы, сложная - годы. Но Украина была закрыта для рынков капитала с начала войны, что означает отсутствие срочности в процедурах.

Украина отчаянно нуждается в фискальном пространстве. В конце года соотношение ее долга к ВВП приблизится к 94% - высокий показатель для экономики со скалистой финансовой историей и такого размера. Помощь, которую предоставляют союзники, поступает в виде оружия, техники и целевых средств, а не наличных. Только 8 миллиардов долларов из недавнего пакета США пойдут напрямую правительству Украины, что эквивалентно чуть более четверти годовых расходов Украины на социальные пособия, да и то в виде кредита. ЕС планирует предложить немного больше, но все равно лишь 38 миллиардов долларов на три года.

Хотя сумма, которую хочет получить Украина, довольно скромная - 12 миллиардов долларов в период с 2024 по 2027 год, - у страны нет свободных денег, чтобы ее перекрыть, если помощь не предоставят. По мнению МВФ, при такой радикальной реструктуризации, как та, которую Украина предложила, страна сможет лишь сводить концы с концами. Со своей стороны, держатели облигаций сомневаются, что Фонд может быть так уверен, тем более что его анализ устарел.

Что будет со страной без договора

Без соглашения у Украины есть два варианта. Один из них - договориться о продлении моратория, как это уже было сделано с официальными кредиторами, которые будут отказываться от выплат до 2027 года. Другой вариант - объявить дефолт. Это может показаться радикальным, но на самом деле разница между этими сценариями невелика. В любом случае украинские платежи не возобновятся.

Сдержанность частных инвесторов отражает не только финансовые перспективы Украины. При нормальной реструктуризации кредиторы делают ставку на экономические перспективы страны. Предоставление кредита заемщику, находящемуся в состоянии войны, предполагает и то, что он победит. Многое зависит от степени поддержки Запада.

Держатели облигаций также скептически относятся к планам долгосрочного восстановления Украины в случае победы. Хотя союзники и МФВ утверждают, что реструктуризация сейчас позволит Украине вернуться на финансовые рынки, как только закончится война и союзники простят долги, инвесторы не уверены, что такой день когда-нибудь наступит. Скорее, по их мнению, реструктуризация станет первой из многих попыток союзников Украины переложить финансовое бремя войны и расходы на восстановление на частный сектор.

Возможный дефолт в Украине - последние новости

Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

У Киева заканчиваются деньги, но кредиторы остаются непоколебимыми. Владельцы облигаций не получали никаких выплат от Украины с 2022 года. С началом российского вторжения они согласились на двухлетний мораторий, но 1 августа его действие завершится и надо будет платить по счетам.

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