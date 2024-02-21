Речь идет о двух вариантах бронирования.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновили критерии для определения предприятий важными для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирование военнообязанных работников, сообщили в Минстратегпроме.

Отмечается, что речь идет о двух вариантах бронирования: от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.

В вариант с бронированием от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности, речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которые производят товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют технику и запчасти, изготавливают боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

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Они должны соответствовать двум критериям:

предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны, или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% от общего объема производства – это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Второй вариант – до 50% военнообязанных работников (включительно). Для предприятий, работающих в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности.

Должны соответствовать трем из пяти указанных далее критериев:

предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны, или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% от общего объема производства – это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период);

предприятие должно быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, в соответствии с законом Украины "Об оборонных закупках";

предприятие должно участвовать в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

предприятие должно изготавливать товары, выполнять работы и предоставлять услуги для предприятий ОПК (которые, в свою очередь, используют их для изготовления товаров оборонного назначения).

Решение о соответствии предприятия этим критериям принимается рабочей группой, образованной Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти.

Для бронирования работников предприятия должны отправить письмо-обращение в Минстратегпром вместе с приложениями – документами в подтверждение соответствия этим критериям. По результатам рассмотрения принимается соответствующее решение.

Бронирование в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Украине хотят разработать механизм так называемого экономического бронирования от мобилизации. Офис президента и инициативная группа В Совете разработали две разные концепции. На Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Вторая модель базируется на внедрении нового специального квазиподатка, некоего военного сбора.

Председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, пояснил, что не так с новой идеей экономичного бронирования. Он считает, что не могут бедные воевать за богатых.

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