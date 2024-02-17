Для дополнительной мобилизации необходимо привлечь в бюджет 500 млрд гривен дополнительно.

Экономичное бронирование, решение о котором сейчас разрабатывается властью, является необходимым, ведь Украине не хватит средств на проведение дополнительной мобилизации.

"Давайте вспомним слова Буданова, что мы два года по сути воюем за чужой счет, то есть вопрос чрезвычайно большой зависимости от макрофинансовой и военно-технической помощи наших партнеров... и есть чрезвычайно большие проблемы с финансированием, в частности, из США. То есть Украине сейчас надо все время думать, каким образом искать альтернативные источники для того, чтобы наполнять собственный бюджет", - сказал экономист Олег Пендзин в эфире телемарафона.

Он напомнил, что один мобилизованный в год обходится в 1,25 млн грн, и для дополнительной мобилизации стоит вопрос поиска 500 млрд гривен дополнительно. Поэтому, по словам эксперта, параллельно с изменениями в законодательство по мобилизации однозначно должно быть принципиальное решение относительно дополнительных средств, которые должны наполнять государственный бюджет.

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"В свое время президент говорил, что за спиной одного мобилизованного должно работать четыре налогоплательщика. Откуда взять тех четырех налогоплательщиков в легальном секторе экономики? На сегодня одно новое рабочее место стоит 30 тысяч долларов в среднем", - сказал специалист.

Пендзин подчеркнул, что идея с платным бронированием частично и является способом вывести из тени часть украинской экономики, которая работает и не платит налоги.

"В действительности нет принципиального значения, как это будет сделано. Поэтому в данной ситуации еще не имеет окончательного решения, но то, что оно актуально – абсолютно четко", - отметил эксперт.

Экономичное бронирование - что известно

В этом месяце стало известно, что власти пытаются изобрести механизм экономического бронирования от мобилизации, который, с одной стороны, сможет стабилизировать работу экономики, а с другой – собрать дополнительно в бюджет очень ощутимую сумму денег. Офис президента и инициативная группа в Раде разработали две разные концепции экономичного бронирования.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев критиковал эту идею, ведь, по его словам, если ввести бронь для людей с высокими зарплатами, то это будет означать, что не будут мобилизовать работников банковского сектора или страховых компаний, или топ-менеджмент предприятий. В то же время воевать придется ФЛП и рядовым наемным работникам.

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