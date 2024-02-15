По словам нардепа, ряд дискриминаций нивелируют эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" зарплат.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики приобщен к дискуссии по разработке новой концепции бронирования сотрудников от мобилизации. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил председатель комитета Даниил Гетманцев.

"Я считаю, что любой ценз в вопросе мобилизации кроме тех, что уже есть в законе, подрывает очень важный принцип справедливости пожертвования, который является основополагающим принципом страны, которая воюет. Если этого принципа не будет, то потеряется смысл для людей защищать страну. А имущественный ценз – это худший ценз, который можно применить в этом контексте, потому что не будут и не могут бедные воевать за богатых", – подчеркнул нардеп.

По его словам, если ввести бронь для людей с высокими зарплатами, то это будет означать, что не будут мобилизовать работников банковского сектора или страховых компаний, или топ-менеджмент предприятий. В то же время воевать придется ФЛП и рядовым наемным работникам.

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"Любые такого рода подходы порождают целый ряд дискриминаций, например, дискриминации по профессиям, потому что есть отрасли, где нет таких высоких зарплат, или дискриминации по должности, потому что нет такого предприятия, где обычный рабочий получает ненамного меньше, чем директор – это же официальная статистика", – отметил парламентарий.

Он добавил, что это также приведет к дискриминации по месту жительства, потому что в селах зарплата ниже, и в разных регионах доходы разнятся. В то же время средняя зарплата в 2023 году составляла 18 тыс. гривен.

"Этот целый ряд дискриминаций нивелирует эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" заработных плат. Поэтому, на первый взгляд, мне она должна была бы понравиться, но нет, слишком большой ценой это может даться", – добавил Гетманцев.

Изменения в бронировании

Ранее УНИАН писал, что власть пытается изобрести механизм так называемого экономического бронирования от мобилизации. Офис президента и инициативная группа В Совете разработали две разные концепции. На Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Вторая модель базируется на внедрении нового специального квазиподатка, некоего военного сбора.

В то же время в Минцифры рассказали, что Кабинет министров рассматривает вариант концепции бронирования, предусматривающий привязку к уплате налогов. Чиновники озвучили информацию о 6000-7000 гривен налогов в месяц как условие бронирования.

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