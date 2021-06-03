Компания "Автомагистраль-Юг" в июне с опережением графика завершит восстановление в Одесской области участка трассы Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка. Работы выполняются в рамках "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского.

Как сообщает официальная Facebook-страница программы "Большач стройка", трасса проходит через густонаселенные районы и в последние годы находилась в катастрофическом состоянии из-за значительных и многочисленных деформаций дорожного покрытия.

Текущий средний ремонт автодороги Р-33 компания "Автомагистраль-Юг" начала в середине марта на участке км 369+802 – км 378+505 от села Ангелиновка в направлении села Розаловка.

На данный момент дорожники уже начали устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Параллельно с укладкой финишного слоя дороги ведутся работы по обустройству обочин.

На отрезке уже завершено удаление кустарников и мелколесья, разрыхление покрытия, устройство усиленного основания по технологии "холодного ресайклинга", устройство нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

В июне планируется завершить устройство съездов и примыканий, установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Напомним, ране заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году планируется построить, отремонтировать и реконструировать 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Иван Бойко