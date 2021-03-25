Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пообещал не допустить принятия законопроекта, который устанавливает семь признаков трудовых отношений между юрлицом и ФОПом.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал «похоронить» законопроект № 5054, который предлагает семь признаков «наличия трудовых отношений» между юрлицом и ФОП.

Такое заявление депутат сделал во время пресс-конференции о ДіяCity.

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«Мы точно сделаем так, что похороним этот законопроект в Верховной Раде. Это в моих компетенциях. Если будет там действительно трудно это сделать — я лично зарегистрирую десяток тысяч правок и мы это точно похороним в Верховной Раде», — отметил Арахамия.

Депутат также добавил, что неоднократно слышал жалобы от IT-компаний и ассоциаций на то, что с одной стороны регистрация компаний в ДіяCity является добровольной, а с другой — есть «дамоклов меч», который висит в виде законопроекта № 5054 О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличии.

Арахамия подчеркнул, что по этому вопросу их позиция с Министерством цифровой трансформации совпадает и они «не дадут законопроекту пройти Верховную Раду».

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внес изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

С момента старта программы банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 миллиарда гривень.

По состоянию на 24 февраля 2021 года предельную сумму помощи предпринимателям по программе "5-7-9" увеличили до 400 тысяч евро.

18 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о том, что Кабинет Министров внесет в парламент законопроект об усилении защиты прав сотрудников. Законопроектом предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом-предпринимателем и его сотрудниками.

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Автор: Елена Коваленко