Основатель Amazon зафиксировал рекордный рост капитала

Состояние Безоса достигло $197,8 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $7,2 млрд. и стал самым богатым человеком планеты, зафиксировавшим рекордный капитал.

Об этом сообщает Forbes.

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Как пишет издание, состояние Безоса достигло $197,8 млрд.

Это самый высокий капитал, который Forbes когда-либо фиксировал за почти 40 лет, на протяжении которых журнал подсчитывает состояния миллиардеров.

Акции

Состояние Безоса резко выросло благодаря подорожанию акций Amazon. Во вторник, 18 августа, они выросли на $130,08 (4,09%) — до $3312,49 за штуку. Безосу принадлежат 11,1% акций Amazon.

Кто остался позади

Отрыв Безоса от занимающего второе место в Forbes Real-Time Билла Гейтса увеличился до $83,8 млрд. Это примерно равно текущему состоянию гендиректора Tesla Илона Маска. За прошедшие сутки его состояние тоже увеличилось — на $1,9 млрд — благодаря росту стоимости акций Tesla на 2,8%.

Как росли акции Amazon

В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.

С начала года акции Amazon выросли на 73%. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивается в $189,5 млрд. У идущего на втором месте Билла Гейтса — $112,7 млрд.

9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).

6 августа 2020 года самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 млрд.

18 августа 2020 года Amazon заявил об увеличении штата на 3,5 тысячи сотрудников.

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Автор: Елена Коваленко